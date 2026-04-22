Должникам отрежут доступ к имуществу и счетам автоматом: как будет работать новая система

В Украине меняются правила взыскания долгов. Все реестры должников банков, базы МВД, нотариусов и т. д. будут объединены. Если человек попадет в список должников, система в автоматическом режиме тут же заблокирует ему доступ к банковским счетам, не позволит продать жилье или переоформить машину. Таким образом, шансы кредитора вернуть свои деньги сильно возрастут. Соответствующий законопроект (№ 14005) уже принят парламентом и направлен на подпись Президенту.

Отметим, что для должников и сейчас действуют такие ограничения. «К примеру, если у вас есть долги, вы не сможете продать квартиру. Если нотариус обнаружит вас в списке должников, то тут же остановит сделку», — говорит глава агентства недвижимости «КиевДомСервис» Андрей Романов.

Но на сегодняшний день многое зависит от человеческого фактора. К примеру, могут быть проволочки с блокировкой счетов, а тот же нотариус может «не заметить» вас в реестре должников. Теперь же система будет делать все в автоматическом режиме — включать «блоки» быстро и по всем направлениям.

Не разобравшись в нюансах нового закона, некоторые СМИ уже написали, что «у украинцев за долги будут забирать квартиры и машины», и это вызвало большой резонанс. «Минфин» вместе с экспертами выяснил, что же на самом деле изменится, и действительно ли новый закон работает только на руку кредиторам.

Что написано в новом законе

Авторство законопроекта № 14005 принадлежит группе депутатов. Документ они разработали во исполнение рекомендаций Совета Европы по упрощению процедур выполнения судебных решений, так как это является неотъемлемой частью права каждого гражданина на защиту.

«Предложенными изменениями предусмотрено, в частности, расширение функционала автоматической системы исполнительного производства по взаимодействию исполнителей с государственными органами, банками, другими финансовыми учреждениями, небанковскими платежными системами и т.д, внедрение взаимодействия между Единым реестром должников и другими реестрами», — отмечается в пояснительной записке к законопроекту.

Там также указывается, что реализация нового закона позволит «оптимизировать стадии исполнительного производства, сроки выполнения исполнительных действий, и повысит эффективность исполнительного производства».

Какие именно нововведения прописывает новый закон?

Создание новой интегрированной системы. Она объединит уже существующие реестры должников, банковских учреждений, базы МВД, нотариусов. Смысл ее создания в том, что она позволит автоматически блокировать счета и операции с имуществом должников.

Автоматическое исключение из реестра должников при погашении задолженности. Точно так же, как и блокировка денег и имущества, будет происходить обратный процесс — разблокировка. Как только вы рассчитаетесь с долгами, вас в автоматическом режиме исключат из Единого реестра должников и тут же снимут все ограничения по банковским счетам, операциям с имуществом и пр. Сейчас для многих это больной вопрос: даже после закрытия долга человек не может пользоваться, к примеру, своим банковским счетом, потому что данные по нему продолжают «висеть» в реестре. Так что, приходится долго напоминать исполнителю, чтобы тот «снял бан».

Изменение порога долга по ипотеке. Размер долга по ипотеке, по достижению которого разрешено запускать процесс взыскания, в новом законе увеличили с 20 до 50 минимальных зарплат — то есть более чем в два раза. «Для заемщиков это существенное послабление — нужно накопить долгов по кредиту более чем на 400 тысяч гривен, прежде чем вами заинтересуется исполнительная служба», — говорит глава адвокатского объединения «Кравец и партнеры» Ростислав Кравец.

Усиление коммуникации исполнительной службы с госорганами. К примеру, в законы о дорожном движении и депозитарной системе внесли изменения, согласно которым при попытке должника переоформить транспортное средство, закрыть счет в ценных бумагах и пр., ему не только откажут, но и не позже следующего дня обязаны уведомить о такой попытке исполнительную службу.

Главные изменения: быстрый блок доступа к имуществу для должников и снятие ареста автоматом

«Этот закон значительно повысит эффективность исполнительного производства, то есть стадий, когда уже есть решение суда, исполнительное предписание нотариуса или другой исполнительный документ, и долг нужно реально взыскать», — пояснила «Минфину» адвокат Юлия Антоненко.

По ее словам, этому будут способствовать следующие нововведения:

Цифровизация процедуры, которая предусматривает электронную форму исполнительных документов, автоматический обмен между судами, исполнителями, банками, госреестрами. Это сокращает время от решения суда до ареста активов должника.

Быстрый поиск имущества должника. «Государственные и частные исполнители получат быстрый доступ к информации о счетах в банках, недвижимости, авто, доходах, корпоративных правах», — говорит Антоненко. По ее словам, ранее это занимало недели или даже месяцы, а теперь будет происходить почти автоматически.

Блокировка операций должников. Люди в Едином реестре должников будут получать отказы при попытках отчуждения авто, недвижимости, перерегистрации активов и т. д. (кроме отдельных случаев, например, для погашения долга), — пояснила адвокат.

(кроме отдельных случаев, например, для погашения долга), — пояснила адвокат. Банки обязаны более оперативно сообщать об открытии/закрытии должниками счетов, поэтому исполнители смогут быстро получать информацию о средствах.

Адвокат Геннадий Капралов говорит, что в Украине решения судов часто вообще не исполняются или исполняются годами. Поэтому государство предприняло попытку сделать систему взыскания долгов более прозрачной и менее зависимой от человеческого фактора.

«Суть — не в изменении базовых принципов права собственности, а в изменении инструментов контроля за должниками. По факту, создается единая цифровая система, в которой статус должника автоматически влияет на возможности проводить юридически значимые действия с имуществом.

Исполнители получат оперативный доступ к информации о счетах, доходах и имуществе должника через электронное взаимодействие с соответствующими системами, что значительно усложнит возможность утаить активы. Банки, в свою очередь, обязаны оперативно реагировать на постановление об аресте средств и предоставлять информацию о счетах и операциях", — говорит Капралов.

Управляющий партнер адвокатского объединения «Юридическая компания WINNER», адвокат Игорь Ясько говорит, что для бизнеса новый закон одновременно усиливает ответственность должников и повышает шансы кредиторов на реальное взыскание. Так, будет ускорено внесение юрлиц и их должностных лиц в реестр должников, расширено электронное взаимодействие исполнителей с банками и реестрами, что позволит оперативно выявлять и арестовывать активы, блокировка регистрационных действий по имуществу и корпоративным правам должника. «Это усложнит уклонение от исполнения решений, но в то же время улучшит инструментарий бизнеса, как претендента на возмещение», — отметил Ясько.

Новые риски для должников

Но, по словам Капралова, новый закон запускает и новые риски для должников.

«Из-за автоматизации растет вероятность технических или бюрократических ошибок. То есть, если человека ошибочно внесут в реестр должников, он может фактически лишиться возможности распоряжаться своим имуществом до момента исправления ситуации», — пояснил «Минфину» адвокат.

Юлия Антоненко также считает, что самая большая проблема нового закона — автоматизация без соответствующей защиты прав должника. «Если в системе ошибка, устаревшие данные или дублированный долг — аресты могут накладываться быстрее, чем человек успеет обжаловать такие действия. Поэтому ключевые вопросы — не цифровизация, а оперативное обжалование, быстрое снятие арестов, ответственность за ошибочные действия, защита минимальных средств для жизни», — говорит Антоненко.

Капралов добавил, что значительно сократиться время между решением исполнителя и фактической блокировкой банковских счетов. «Если ранее, из-за бумажного документооборота у должника могло быть несколько дней, пока письмо шло в банк, для оспаривания решения в суде или уплаты долга добровольно, то теперь ограничения могут запускаться значительно быстрее, даже за считанные часы. В отдельных случаях человек может узнать об этом уже после фактической блокировки счетов», — отметил Капралов.

Отдельный аспект — концентрация большого объема данных в руках исполнителей и госорганов, что должно повысить требования к защите информации и предотвращению злоупотреблений. Также автоматизация уменьшает гибкость системы — личные обстоятельства могут учитываться реже, чем при «ручном» процессе.

Будут ли у украинцев забирать квартиры за долги

Отдельная «страшилка», которую запустили многие эксперты, связанная с, якобы, упрощенным отниманием у украинцев квартир и машин за долги по новому закону.

Так ли это на самом деле?

«Закон не создает отдельного основания для взыскания единственного жилья. Изъятие квартиры, как было, так и остается возможным в таких случаях:

жилье является предметом ипотеки, и должник существенного нарушает обязательства, других активов недостаточно для погашения долга, а есть исполнительный документ", — пояснил Игорь Ясько.

Юлия Антоненко говорит, что новый закон действительно частично упрощает конфискацию имущества. «Но тут важно разграничивать. Конфискация — это уголовное наказание, санкция за преступление по решению суда. Новый закон такую конфискацию не регулирует. Что касается принудительного взыскания имущества должника, то его новый закон усиливает. Если есть долги и исполнительный документ — имущество должника проще найти, арестовать и реализовать. То есть для рядового гражданина последствия могут выглядеть как „забрали имущество“, но юридически это не конфискация, а исполнение решения о взыскании», — уточнила адвокат.

По ее словам, для физлиц появляются такие риски:

Старые долги будут быстрее «оживать». Кредиты, штрафы, алименты, коммунальные задолженности, решения МФО — все это может выполняться быстрее. Проблемы с продажей имущества. Накануне сделки люди неожиданно могут обнаружить себя в реестре должников. Арест счетов без проволочек. Времени на выведение денег может не оказаться.

Для бизнеса открываются такие риски:

Более быстрое взыскание дебиторской задолженности, что является плюсом для компаний-кредиторов. Риск паралича счетов. При споре или долге блокировка может наступить быстрее, чем ранее. Большее значение юридического аудита — перед покупкой активов или компаний стоит более внимательно проверять исполнительные производства.

По словам Капралова, что касается недвижимости, то новый закон не упрощает ее «отъем», но ускоряет процедуру.

«Закон не меняет общую очередность взыскания: сначала средства, потом движимое имущество, и только в отдельных случаях — недвижимость. Причем, если ранее должник мог успеть продать или переписать имущество до реакции исполнителя, то теперь такие действия блокируются автоматически. Для должников это означает существенное сужение возможностей для избегания ответственности», — подытожил адвокат.

За какие долги будут забирать деньги и имущество

Какие долги являются критическими для запуска взыскания на имущество?

Игорь Ясько говорит, что ключевым является не вид долга, а наличие исполнительного документа. К запуску автоматических ограничений могут привести:

Кредиты и другие договорные долги — при решении суда или исполнительного предписания.

Алименты.

Налоговые долги, штрафы, задолженности за коммунальные услуги — при условии оформления исполнительного документа.

Задолженности бизнеса перед контрагентами, работниками, арендодателями — по решению суда.

«Размер долга уже не является гарантией отсутствия ограничений. Даже относительно небольшие суммы после передачи на исполнение могут спровоцировать арест средств и блокировку операций с имуществом», — пояснил Игорь Ясько.