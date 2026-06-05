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5 июня 2026, 18:02 Читати українською

НБУ заставит банки с рисковыми бизнес-моделями держать больше денег в запасе

Национальный банк Украины утвердил новое положение, позволяющее устанавливать повышенные пруденциальные нормативы для отдельных финучреждений. Документ, разработанный в рамках евроинтеграции и выполнения Меморандума по МВФ, направлен на усиление финансовой устойчивости банковского сектора и защиту интересов вкладчиков. Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

НБУ заставит банки с рисковыми бизнес-моделями держать больше денег в запасе
Фото: НБУ

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Новые правила имплементируют директивы Европейского Союза, рекомендации Европейского органа банковского надзора (EBA) и стандарты Базельского комитета.

Главное нововведение состоит в том, что НБУ теперь может выдвигать индивидуальные повышенные требования к достаточности капитала и ликвидности конкретного банка, учитывая его профиль риска и результаты наблюдательной оценки SREP (Supervisory Review and Evaluation Process).

Что именно регулятор сможет повышать для банков на индивидуальной основе?

  • норматив достаточности регулятивного капитала (НРК);
  • норматив достаточности капитала 1 уровня (НК1);
  • норматив достаточности основного капитала 1 уровня (НОК1);
  • коэффициент покрытия ликвидностью по всем валютам (LCRвв).

В Нацбанке объясняют, что такой подход заставит финучреждения поддерживать дополнительный запас прочности для покрытия рисков, которые не полностью перекрываются минимальными общими требованиями рынка. Это также будет стимулировать банки для улучшения внутренних систем управления рисками и корпоративного управления.

Внедрять новые требования к капиталу планируют поэтапно, чтобы уменьшить сиюминутную нагрузку на систему:

  • в 2026 году банки должны учитывать 50% определенного дополнительного размера капитала;
  • с 2027 года требования заработают на полные 100%.

Соответствующее положение утверждено постановлением правления НБУ № 57 от 28 мая 2026 года и официально вступило в силу с 3 июня 2026 года.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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