Штрафы и новые правила для пользователей электросамокатов: в Раде зарегистрировали законопроекты

В Верховной Раде зарегистрировали два законопроекта № 15284 и № 15283 по урегулированию использования малого электротранспорта в Украине.

Пока тексты документов еще не обнародованы, поэтому детали предложенных изменений пока неизвестны.

Как писал ранее «Минфин», была зарегистрирована петиция с предложением ужесточить правила для пользователей электросамокатов, моноколес, гиробордов и прочего легкого электротранспорта. Авторы инициативы предлагают ввести возрастные ограничения, обязательное обучение по ПДД и сертификацию для водителей электротранспорта

Речь идет прежде всего об электросамокатах, которые за последние годы стали полноценной частью городского трафика, но создали новые риски для пешеходов и самих пользователей.

Что предлагают изменить

Авторы петиции № 41/009894−26эп призывают Кабмин подготовить изменения к законодательству и ввести:

запрет использования электросамокатами для детей до 14 лет на дорогах, тротуарах и велодорожках;

разрешение для детей ездить только во дворах и специальных зонах;

обязательные курсы по правилам дорожного движения для пользователей от 14 лет;

специальный сертификат или водительское удостоверение для управления электротранспортом;

проверку возраста через действие в сервисах проката;

ответственность прокатных компаний за допуск несовершеннолетних;

усиленный контроль со стороны полиции.

Инициаторы объясняют это ростом количества ДТП с участием электросамокатов в городах Украины.