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5 июня 2026, 19:29 Читати українською

В Раде хотят запретить разглашать дела против политиков без разрешения суда, а за утечку информации сажать на 3 года

В Верховной Раде Украины зарегистрировали законопроект № 15289, который существенно ограничивает распространение информации об уголовных производствах по топполитикам на стадии досудебного расследования.

В Раде хотят запретить разглашать дела против политиков без разрешения суда, а за утечку информации сажать на 3 года
Фото: pixabay

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Авторы документа объясняют его появление необходимостью выполнения Резолюции ПАСЕ № 2646 (2026) по противодействию насилию и языку вражды против политических деятелей. По их мнению, бесконтрольное обнародование деталей следствия часто используется в качестве инструмента политического давления, дискредитации и недобросовестной конкуренции еще до вынесения судебного приговора.

Действующее законодательство разрешает разглашать материалы дел с согласия следователя или прокурора. Новый законопроект предлагает ввести специальный судебный контроль. До направления обвинительного акта в суд любое обнародование сведений о Президенте Украины, народных депутатах, членах Кабмина и руководителях ЦОИВ будет допускаться исключительно на основании определения следственного судьи.

Основные положения законопроекта

Условия разрешения суда: Суд сможет разрешить разглашение данных только в случае, если будет доказан преобладающий общественный интерес, отсутствие рисков для следствия и угрозы нарушения презумпции невиновности. В определении будут четко прописываться разрешенные объемы, способ и границы обнародования.

Права фигурантов: Политик, о котором планируют разглашать информацию, будет иметь право высказать свои возражения. Судебное определение можно будет обжаловать в апелляции и кассации, а сама жалоба будет останавливать его исполнение. Также подозреваемому гарантируется право одновременно обнародовать собственную позицию в СМИ и соцсетях и равный доступ к официальным каналам коммуникации.

Запрет на тайное сотрудничество Законопроект отдельно запрещает привлекать народных депутатов и судей к конфиденциальному сотрудничеству во время проведения НСРД или других негласных форм взаимодействия. Материалы, собранные вопреки данной норме, будут признаваться недопустимыми подтверждениями.

Какое наказание грозит нарушением?

За незаконное разглашение материалов расследования в отношении лиц на политических должностях без определения суда или с превышением его границ предлагают наказывать пробационным надзором или ограничением свободы сроком от 3 до 5 лет с лишением права занимать определенные должности до 3 лет.

Если же такое правонарушение совершено повторно, или если оно причинило существенный вред расследованию или было целенаправленно направлено на формирование в обществе представления о виновности политика в приговор суда, уголовная ответственность усиливается: фигурантам будет грозить ограничение свободы на срок от 3 до 5 лет или лишение свободы.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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Комментарии - 1

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+15
Aleksandr09
Aleksandr09
5 июня 2026, 19:38
#
Було цілеспрямовано спрямоване на формування у суспільстві уявлення про винуватість політика до вироку суду" — ору))
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