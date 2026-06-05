В Верховной Раде Украины зарегистрировали законопроект № 15289, который существенно ограничивает распространение информации об уголовных производствах по топполитикам на стадии досудебного расследования.
В Раде хотят запретить разглашать дела против политиков без разрешения суда, а за утечку информации сажать на 3 года
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Авторы документа объясняют его появление необходимостью выполнения Резолюции ПАСЕ № 2646 (2026) по противодействию насилию и языку вражды против политических деятелей. По их мнению, бесконтрольное обнародование деталей следствия часто используется в качестве инструмента политического давления, дискредитации и недобросовестной конкуренции еще до вынесения судебного приговора.
Действующее законодательство разрешает разглашать материалы дел с согласия следователя или прокурора. Новый законопроект предлагает ввести специальный судебный контроль. До направления обвинительного акта в суд любое обнародование сведений о Президенте Украины, народных депутатах, членах Кабмина и руководителях ЦОИВ будет допускаться исключительно на основании определения следственного судьи.
Основные положения законопроекта
Условия разрешения суда: Суд сможет разрешить разглашение данных только в случае, если будет доказан преобладающий общественный интерес, отсутствие рисков для следствия и угрозы нарушения презумпции невиновности. В определении будут четко прописываться разрешенные объемы, способ и границы обнародования.
Права фигурантов: Политик, о котором планируют разглашать информацию, будет иметь право высказать свои возражения. Судебное определение можно будет обжаловать в апелляции и кассации, а сама жалоба будет останавливать его исполнение. Также подозреваемому гарантируется право одновременно обнародовать собственную позицию в СМИ и соцсетях и равный доступ к официальным каналам коммуникации.
Запрет на тайное сотрудничество Законопроект отдельно запрещает привлекать народных депутатов и судей к конфиденциальному сотрудничеству во время проведения НСРД или других негласных форм взаимодействия. Материалы, собранные вопреки данной норме, будут признаваться недопустимыми подтверждениями.
Какое наказание грозит нарушением?
За незаконное разглашение материалов расследования в отношении лиц на политических должностях без определения суда или с превышением его границ предлагают наказывать пробационным надзором или ограничением свободы сроком от 3 до 5 лет с лишением права занимать определенные должности до 3 лет.
Если же такое правонарушение совершено повторно, или если оно причинило существенный вред расследованию или было целенаправленно направлено на формирование в обществе представления о виновности политика в приговор суда, уголовная ответственность усиливается: фигурантам будет грозить ограничение свободы на срок от 3 до 5 лет или лишение свободы.
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