21 апреля 2026, 11:53

Инвесторы вывели из Aave более $8,6 млрд после взлома Kelp DAO, Strategy инвестировала $2,5 млрд в биткоин: что нового

Главное на рынке криптовалют.

Рекордный приток капитала: криптофонды привлекли $1,4 млрд за неделю на фоне роста биткоина

Криптовалютный рынок показывает мощное восстановление. За неделю с 13 по 17 апреля инвестиционные продукты на базе цифровых активов привлекли $1,4 млрд. Согласно отчету CoinShares, это лучший недельный показатель с января и третьей недели подряд. Общий объем активов в управлении (AUM) достиг отметки $155 млрд.

Первая криптовалюта преодолела психологический уровень в $76 000, что явилось сигналом для завершения двухмесячного затишья. В настоящее время курс держится в районе $76 160. На долю BTC пришлось более $1,1 млрд инвестиций в неделю.

Несмотря на то, что мартовская инфляция в США составила 3,3%, инвесторы сфокусировались на базовом индексе (2,6%) и новостях о международных переговорах, что придало рынку уверенности.

Наибольший объем инвестиций традиционно пришелся на биткоин — $1,116 млрд. С начала года приток средств в этот актив достиг $3,1 млрд. В то же время в фонды, ориентированные на снижение цены BTC, поступило всего $1,4 млн.

Положительную динамику продемонстрировал и Ethereum — приток в $328 млн стал самым высоким показателем с начала года.

В других альтокинах зафиксирован отток средств: инструменты на базе Solana потеряли $2,3 млн, а XRP — $56 млн.

В региональном разрезе наибольший приток зафиксировали в США — $1,5 млрд. В Германии инвесторы вложили еще $28 млн. В то же время Швейцария стала исключением: там зафиксирован отток $138 млн — самый большой с ноября прошлого года.

Strategy инвестировала $2,5 млрд в биткоин, BitMine нарастила портфель Ethereum

Компания Strategy (ранее MicroStrategy) за период с 13 по 19 апреля 2026 года приобрела 34 164 BTC на сумму около $2,54 млрд. Средняя цена покупки составила около $74 395 за монету с учетом затрат.

После сделки общий объем Bitcoin на балансе компании вырос до 815 061 BTC. Совокупные расходы по формированию криптопортфеля оцениваются в $61,56 млрд, а средняя цена покупки — около $75 527 за монету.

Финансирование новой покупки Strategy обеспечило через продажу акций в рамках ATM-программы. За неделю компания реализовала 21,79 млн акций STRC, привлекая около $2,18 млрд. Дополнительно было продано 2,165 млн акций MSTR, что принесло еще $366 млн. Общая сумма привлеченных средств почти полностью совпала с объемом инвестиций в биткоин.

В то же время об активном наращивании крипторезервов сообщила и компания BitMine. Она приобрела 101 627 ETH, которые на данный момент оцениваются более чем в $235 млн.

Как отметил глава компании Том Ли, это самые высокие темпы закупок с середины декабря 2025 года. По его словам, компания активно накапливает Ethereum за последние четыре недели и рассчитывает на завершение текущего спада на рынке.

По состоянию на 19 апреля 2026 года BitMine владеет 4976485 ETH при рыночной цене около $2301 за монету.

Инвесторы вывели из Aave более $8,6 млрд после излома Kelp DAO

После взлома протокола Kelp DAO инвесторы массово вывели средства с платформы криптокредитования Aave. За два дня общий объем заблокированной стоимости (TVL) сервиса сократился с $26,3 млрд. до $17,7 млрд., свидетельствуют данные DefiLlama.

На этом фоне токен AAVE подешевел более чем на 15% - до $91. Рыночная капитализация актива снизилась с $1,8 млрд до $1,3 млрд.

В версии Aave v3 пулы для стейблкоинов USDT и USDC оказались полностью исчерпаны. В настоящее время заблокированы активы на $5,1 млрд — их вывод возможен только после поступления новой ликвидности или погашения ссуд.

Причиной обрушения стал излом Kelp DAO, произошедший 18 апреля. Хакеры вывели 116 500 rsETH на сумму около $293 млн из кросчейн-моста, построенного на базе LayerZero.

В дальнейшем злоумышленники использовали похищенные токены в качестве залога в Aave v3, получив под них Wrapped Ether. Непосредственно на платформе они ссудили около $196 млн, а общий объем их позиций в DeFi-протоколах, в том числе Compound и Euler, достиг примерно $236 млн.

По оценкам аналитиков Lookonchain, инцидент привел к дефициту средств на уровне около $195 млн, фактически потерянных.

Основатель Curve Finance Михаил Егоров отметил, что Aave и другие платформы оказались с проблемными залогами и невозвращенными долгами на сотни миллионов долларов. По его словам, значительная часть обеспечения в виде rsETH неликвидна, что затрудняет вывод средств.

Первоначально команда Aave заявляла, что возможный дефицит покроет резервный фонд Umbrella, однако впоследствии сообщила лишь об изучении вариантов компенсации.

Arbitrum заморозила более 30 тыс. ETH в рамках расследования взлома Kelp

Совет безопасности L2-сети Arbitrum принял решение о заморозке 30 766 ETH (около $71,2 млн), похищенных в результате излома протокола Kelp DAO.

В сети отметили, что применили «чрезвычайные меры» с учетом рекомендаций правоохранительных органов и в целях сохранения безопасности экосистемы. При этом действия не повлияли на пользователей или работу приложений.

Замороженные активы были переведены в специальный промежуточный кошелек. Доступ к средствам с первоначального адреса заблокирован — дальнейшее управление будет осуществлять руководство проекта.

Ожидается, что активы будут возвращены законным владельцам после завершения соответствующих процедур и согласования.

