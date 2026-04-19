Магазин Żabka запускает сервис, который позволит покупать взаймы прямо в смартфоне

Польская сеть магазинов Żabka вместе с PKO Bank Polski запускает финансовый сервис Żappka Pay, предусматривающий кредитную карту с возможностью отсрочки платежа прямо в мобильном приложении. Об этом Żabka и крупнейший польский банк сообщили в пятницу, 17 апреля, пишет Лига.

Как будет работать карта

Речь идет о карте с кредитным лимитом, которая позволяет оплачивать покупки не только в магазинах Żabka, но и в любых торговых точках, где принимают карты Visa. Она также предусматривает возможность отсрочки платежа фактически сочетает функции кредитной карты и краткосрочного потребительского финансирования.

Партнерами проекта выступают Visa, обеспечивающая платежную инфраструктуру, и Planet Pay, ответственная за выпуск карт.

Проект является частью стратегии PKO Bank Polski по созданию так называемого embedded banking (встроенный банкинг) — когда банковские услуги интегрируются в посторонние сервисы. Такая модель, отмечают в банке, рассчитана на массовое использование. В случае Żabka речь идет о доступе к продукту для миллионов пользователей приложения.

Кто уже ввел

Ранее PKO Bank Polski — крупнейший банк страны с активами более 583 млрд злотых (около $146 млрд) — уже запустил подобные решения вместе с Allegro (крупнейшая польская платформа электронной коммерции) и на собственной автомобильной платформе Automarket.

Подобные модели, где банки встроены в ритейл, уже работают в мире.

В Японии банк 7-Bank связан с сетью 7-Eleven и использует общий цифровой профиль клиента для покупок и финансовых сервисов. В Южной Корее банки Kookmin и Hana размещают свои сервисы прямо в магазинах: клиенты могут выполнять банковские операции в торговых точках, а при покупках и трансакциях получать бонусы или скидки.

Во Франции более 40 лет работает Carrefour Banque — совместный проект Carrefour и BNP, объединяющий кредитные карты, платежи и программу лояльности для миллионов клиентов.