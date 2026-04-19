19 апреля 2026, 9:00

Наследство в 2026 году, сколько налогов придется уплатить

В Украине получение наследства или подарка может облагаться налогом. Порядок налогообложения таких доходов определен Налоговым кодексом Украины. Важным фактором является степень родства между лицом, передающим имущество, и лицом, получающим его. Об этом сообщает ГНС.

Основные ставки налога на наследство (2026)

  • 0% (нулевая ставка): родители, супруг/супруга, дети (в т.ч. усыновленные), родные братья/сестры, бабушки/дедушки, внуки.
  • 5% + 5% военный сбор: Наследники, которые не являются членами семьи первой/второй степени родства, но являются резидентами Украины.
  • 18% + 5% военный сбор: Наследники-нерезиденты (или если наследодатель — нерезидент).

В то же время законодательством предусмотрены отдельные случаи, когда наследство может облагаться налогом по нулевой ставке независимо от степени родства.

В частности, это касается стоимости определенных видов наследуемого имущества: лицами с инвалидностью I группы, детьми-сиротами или детьми, лишенными родительской опеки, а также детьми с инвалидностью.

Когда подавать декларацию

Декларация об имущественном положении и доходах подается до 1 мая года, следующего за годом получения наследства или подарка. После подачи декларации лицо должно самостоятельно уплатить налог до 1 августа этого же года.

Например, если наследство или подарок были получены в 2025 году, декларацию нужно подать до 1 мая 2026 года, а налог уплатить до 1 августа 2026 года.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
