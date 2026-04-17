Украина технически не уложилась в сроки выполнения «маяка» МВФ по принятию пакета налоговых законов, однако в парламенте планируют исправить ситуацию до конца мая. Об этом в интервью Delo.ua сообщил глава финансового комитета ВРУ Даниил Гетманцев.
НДС для ФЛП и налоги на посылки: Гетманцев озвучил статус налоговых реформ по требованиям МВФ
По его словам, пакет реформ содержит четыре ключевых инициативы, каждая из которых имеет разную степень поддержки в Раде.
НДС для ФЛП: Наиболее токсичный вопрос
Идея введения НДС для физлиц-предпринимателей (с предлагаемым лимитом в 4 млн грн) имеет наименьшие шансы на реализацию. Кабмин пока не внес соответствующий документ. Правительство попытается пересмотреть это условие во время Spring Meetings в Вашингтоне, поскольку вопрос крайне чувствительный для общества и депутатов.
Налогообложение посылок и цифровых платформ
В отличие от НДС для ФЛП, другие инициативы имеют высокие шансы на принятие в ближайшее время:
- Посылки до 150 евро: закон об отмене лимита на беспошлинный ввоз могут проголосовать уже в мае. Бизнес поддерживает этот шаг как инструмент борьбы с «серым» импортом.
- Цифровые платформы: второе чтение законопроекта ожидается ориентировочно 12 мая.
- Военный сбор: продление его действия является критически важным для финансирования оборонных потребностей.
Финансовый эффект
По оценкам Гетманцева, суммарно эти меры должны привлечь в бюджет более 200 млрд грн в год:
- Военный сбор — 135 млрд грн;
- НДС для ФЛП — 40 млрд грн;
- Цифровые платформы — 14 млрд грн;
- Налоги с посылок — до 10 млрд грн.
Глава комитета добавил, что закрытие налоговых «дырок» часто дает в 2−3 раза больший эффект, чем расчетный, из-за выхода целых секторов экономики из тени.
Напомним
Ранее Гетманцев отмечал, что даже после индексации средний размер пенсий в Украине остается ниже прожиточного минимума. По его словам, в настоящее время пенсионные выплаты составляют около 26% от среднего дохода, в то время как международные стандарты предусматривают не менее 40%.
