ЕС запускает приложение для проверки возраста: доступ детей к соцсетям ограничат

Multi от Минфин
(8,9K+)
Оформи кредит — выиграй iPhone 16 Pro Max!
Установить
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Депозиты для бизнеса
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Кредиты для бизнеса
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
Зеленая карта
ОСАГО
Страхование жилья от шахедов
Карта Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Инвестиционные проекты
Каталог брокеров
Академия
Инвестиционные компании
Криптовалюта
Обмен криптовалют
Курс криптовалют
Пресейлы
Аирдропы
Каталог криптобирж
Новости криптовалют
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютПресейлыАирдропыКаталог криптобиржНовости криптовалют
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
Криптовалюта
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютПресейлыАирдропыКаталог криптобиржНовости криптовалют
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

16 апреля 2026, 12:55 Читати українською

ЕС запускает приложение для проверки возраста: доступ детей к соцсетям ограничат

Европейский Союз завершил разработку специального приложения для верификации возраста в Интернете. Об этом заявила президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен, подчеркнув, что Брюссель переходит к активным действиям для защиты несовершеннолетних в цифровом пространстве, сообщает Reuters.

Фото: freepik

► Читайте телеграмм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Как это будет работать

Новый сервис будет совместим как с мобильными устройствами, так и с компьютерами. Для подтверждения возраста пользователям необходимо будет скачать свой паспорт или ID-карту.

Цель — создать барьер, который предотвратит «случайное» попадание детей на платформы с ограниченным доступом.

Разработчики утверждают, что приложение будет подтверждать только факт достижения определенного возраста, сохраняя анонимность личных данных.

Контекст

Этот шаг стал ответом на опыт Австралии, которая в прошлом году ввела полный запрет на соцсети для детей. В настоящее время более десяти европейских стран (включая Великобританию и Норвегию) уже рассматривают или внедряют возрастные лимиты — обычно на уровне 13−16 лет.

В ноябре Европарламент уже одобрил резолюцию, призывающую установить единственный для всех стран-членов ЕС порог в 16 лет для доступа к социальным сетям. Окончательное решение об общеевропейском законодательстве ожидается этим летом.

Можно ли обойти систему

Представители Еврокомиссии признают, что систему можно обойти с помощью VPN (как это уже массово делается в Австралии). Однако они отмечают, что приложение не является инструментом тотального контроля, а служит мощным механизмом сдерживания для защиты прав детей.

«Это приложение дает родителям, учителям и опекунам мощный инструмент защиты детей, ведь мы не будем мириться с компаниями, которые не уважают права наших детей», — отметила фон дер Ляен.

Автор:
Роман Мирончук
Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии

Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривают 5 незарегистрированных посетителей.
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами