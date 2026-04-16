ЕС запускает приложение для проверки возраста: доступ детей к соцсетям ограничат

Европейский Союз завершил разработку специального приложения для верификации возраста в Интернете. Об этом заявила президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен, подчеркнув, что Брюссель переходит к активным действиям для защиты несовершеннолетних в цифровом пространстве, сообщает Reuters.

Как это будет работать

Новый сервис будет совместим как с мобильными устройствами, так и с компьютерами. Для подтверждения возраста пользователям необходимо будет скачать свой паспорт или ID-карту.

Цель — создать барьер, который предотвратит «случайное» попадание детей на платформы с ограниченным доступом.

Разработчики утверждают, что приложение будет подтверждать только факт достижения определенного возраста, сохраняя анонимность личных данных.

Контекст

Этот шаг стал ответом на опыт Австралии, которая в прошлом году ввела полный запрет на соцсети для детей. В настоящее время более десяти европейских стран (включая Великобританию и Норвегию) уже рассматривают или внедряют возрастные лимиты — обычно на уровне 13−16 лет.

В ноябре Европарламент уже одобрил резолюцию, призывающую установить единственный для всех стран-членов ЕС порог в 16 лет для доступа к социальным сетям. Окончательное решение об общеевропейском законодательстве ожидается этим летом.

Читайте также: ЕС переходит на цифровую регистрацию авто

Можно ли обойти систему

Представители Еврокомиссии признают, что систему можно обойти с помощью VPN (как это уже массово делается в Австралии). Однако они отмечают, что приложение не является инструментом тотального контроля, а служит мощным механизмом сдерживания для защиты прав детей.

«Это приложение дает родителям, учителям и опекунам мощный инструмент защиты детей, ведь мы не будем мириться с компаниями, которые не уважают права наших детей», — отметила фон дер Ляен.