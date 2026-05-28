ИИ от Meta станет платным: компания готовит новые тарифы

Meta Platforms впервые запускает платную подписку на свой чат-бот Meta AI, пытаясь создать новый бизнес, который поможет окупить масштабные инвестиции компании в искусственный интеллект. Об этом пишет 27 мая Bloomberg.

► Читайте телеграмм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Сколько будет стоить доступ

Базовый тариф под названием Meta One Plus будет стоить 7,99 доллара в месяц. Он ориентирован на тех, кто активно использует чат-бота для создания изображений и видео или для более сложных запросов с использованием искусственного интеллекта.

Продвинутый тариф Meta One Premium обойдется в 19,99 доллара в месяц и предоставит больше возможностей и более высокие лимиты использования сервиса.

Сначала подписка на Meta AI станет доступна в Сингапуре, Гватемале и Боливии, а позже компания планирует расширить запуск и на другие страны.

В то же время Meta AI останется доступным и бесплатно, однако при активном использовании пользователи начнут сталкиваться с ограничениями.

В Meta не уточнили точные лимиты для разных тарифов, но отметили, что Premium-план обеспечит «значительно больше возможностей».

Запуск платного ИИ-сервиса происходит на фоне огромных затрат компании на развитие искусственного интеллекта.

По данным Bloomberg, Марк Цукерберг планирует потратить не менее 600 млрд долларов на ИИ-инфраструктуру в течение ближайших лет. В частности, Meta уже строит крупный дата-центр в Луизиане стоимостью не менее 200 млрд долларов.

Помимо Meta AI, компания тестирует подписки для WhatsApp, Instagram и Facebook. Их стоимость составит от 2,99 до 3,99 доллара в месяц в зависимости от страны.

Meta также запускает отдельные платные сервисы для бизнеса и создателей контента. Самый дорогой тариф будет включать доступ к живой поддержке для страниц в Facebook и Instagram.