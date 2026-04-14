Цены на нефть снижаются на фоне надежд на возобновление переговоров между США и Ираном

Multi от Минфин
(8,9K+)
Оформи кредит — выиграй iPhone 16 Pro Max!
Установить
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Депозиты для бизнеса
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Кредиты для бизнеса
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
Зеленая карта
ОСАГО
Страхование жилья от шахедов
Карта Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Инвестиционные проекты
Каталог брокеров
Академия
Инвестиционные компании
Криптовалюта
Обмен криптовалют
Курс криптовалют
Пресейлы
Аирдропы
Каталог криптобирж
Новости криптовалют
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютПресейлыАирдропыКаталог криптобиржНовости криптовалют
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
Криптовалюта
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютПресейлыАирдропыКаталог криптобиржНовости криптовалют
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

14 апреля 2026, 15:12

Цены на нефть снижаются на фоне надежд на возобновление переговоров между США и Ираном

Во вторник, 14 апреля, мировые цены на нефть продемонстрировали понижение. Рынок отреагировал на сигналы о возможном возобновлении дипломатических контактов для прекращения конфликта, что несколько нивелировало опасения по поводу дефицита поставок из-за блокады Ормузского пролива. Об этом сообщает Reuters.

Цены на нефть снижаются на фоне надежд на возобновление переговоров между США и Ираном
Динамика цен

По состоянию на 11:28 фьючерсы на нефть Brent снизились на 62 цента, или примерно на 0,6% до $98,74.

Американская нефть West Texas Intermediate (WTI) подешевела на $2,30, или на 2,3%, до $96,78.

Это падение произошло после резкого скачка накануне, когда Brent подорожала на 4%, а WTI — на 3% из-за начала блокады иранских портов военными США. Напомним, в прошлом месяце цены на нефть выросли на рекордные 50%.

Наибольший сбой возникновения нефти в истории

По данным ежемесячного отчета Международного энергетического агентства (МЭА), атаки на энергетическую инфраструктуру и закрытие Ормузского пролива привели к крупнейшему в истории сбою в поставках нефти. В марте рынок потерял около 10,1 млн баррелей в сутки.

МЭА также существенно пересмотрела прогнозы на 2026 год:

  • Спрос упадет на 80 000 баррелей в день.
  • Предложение сократится на 1,5 млн баррелей в сутки.

Дипломатия против блокады

Несмотря на то, что США расширили зону блокады в Оманский залив и Аравийское море, появились лучи надежды на деэскалацию. По данным Reuters, делегации США и Ирана могут вернуться в Исламабад (Пакистан) уже на этой неделе после неудачных переговоров.

Страны НАТО (Великобритания и Франция) воздержались от участия в блокаде, призывая к открытию водных путей.

Данные отслеживания судов показали, что три танкера, связанные с Ираном, смогли пройти через залив, поскольку направлялись не в иранские порты.

Риски остаются

Аналитик PVM Oil Associates Тамаш Варга предупреждает, что текущее снижение цен может оказаться обманчивым, поскольку оно игнорирует реальную потерю физических объемов нефти. Если переговоры в Пакистане снова провалятся, рынок может вернуться к мартовским максимумам, а дефицит запасов сохранится до третьего квартала и дальше.

Напомним

«Минфин» писал, что марафонские переговоры в столице Пакистана Исламабаде между делегациями США и Ирана завершились без подписания соглашения.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии

Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривают 16 незарегистрированных посетителей.
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами