Цены на нефть снижаются на фоне надежд на возобновление переговоров между США и Ираном

Во вторник, 14 апреля, мировые цены на нефть продемонстрировали понижение. Рынок отреагировал на сигналы о возможном возобновлении дипломатических контактов для прекращения конфликта, что несколько нивелировало опасения по поводу дефицита поставок из-за блокады Ормузского пролива. Об этом сообщает Reuters.

Динамика цен

По состоянию на 11:28 фьючерсы на нефть Brent снизились на 62 цента, или примерно на 0,6% до $98,74.

Американская нефть West Texas Intermediate (WTI) подешевела на $2,30, или на 2,3%, до $96,78.

Это падение произошло после резкого скачка накануне, когда Brent подорожала на 4%, а WTI — на 3% из-за начала блокады иранских портов военными США. Напомним, в прошлом месяце цены на нефть выросли на рекордные 50%.

Наибольший сбой возникновения нефти в истории

По данным ежемесячного отчета Международного энергетического агентства (МЭА), атаки на энергетическую инфраструктуру и закрытие Ормузского пролива привели к крупнейшему в истории сбою в поставках нефти. В марте рынок потерял около 10,1 млн баррелей в сутки.

МЭА также существенно пересмотрела прогнозы на 2026 год:

Спрос упадет на 80 000 баррелей в день.

Предложение сократится на 1,5 млн баррелей в сутки.

Дипломатия против блокады

Несмотря на то, что США расширили зону блокады в Оманский залив и Аравийское море, появились лучи надежды на деэскалацию. По данным Reuters, делегации США и Ирана могут вернуться в Исламабад (Пакистан) уже на этой неделе после неудачных переговоров.

Страны НАТО (Великобритания и Франция) воздержались от участия в блокаде, призывая к открытию водных путей.

Данные отслеживания судов показали, что три танкера, связанные с Ираном, смогли пройти через залив, поскольку направлялись не в иранские порты.

Риски остаются

Аналитик PVM Oil Associates Тамаш Варга предупреждает, что текущее снижение цен может оказаться обманчивым, поскольку оно игнорирует реальную потерю физических объемов нефти. Если переговоры в Пакистане снова провалятся, рынок может вернуться к мартовским максимумам, а дефицит запасов сохранится до третьего квартала и дальше.

Напомним

«Минфин» писал, что марафонские переговоры в столице Пакистана Исламабаде между делегациями США и Ирана завершились без подписания соглашения.