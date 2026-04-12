Саудовская Аравия возобновила работу стратегического нефтепровода до 7 млн баррелей в сутки

Саудовская Аравия полностью восстановила мощность прокачки нефти через магистральный трубопровод «Восток-Запад», доведя ее до 7 миллионов баррелей в сутки. Об этом Министерство энергетики королевства сообщило в воскресенье, лишь через несколько дней после того, как энергетический сектор страны потерпел удары во время конфликта с Ираном, передает Reuters.

Почему это важно для рынка?

Трубопровод «Восток-Запад» является единственным маршрутом для экспорта саудовской нефти, поскольку Ормузский пролив фактически закрыт из-за минирования и боевых действий. Возвращение к полной мощности должно успокоить рынки после сообщений о провале мирных переговоров в Исламабаде.

Последствия атак и быстрое восстановление

Согласно официальному отчету Эр-Рияда, предварительные атаки (по данным Reuters, иранские дроны ударили по трубе за несколько часов до объявления режима прекращения огня) сократили добычу на 600 тыс. баррелей, а пропускную способность самого нефтепровода — на 700 тыс. баррелей в сутки.

Удары коснулись ключевых нефтяных, газовых, нефтехимических и электроэнергетических объектов в Эр-Рияде, Восточной провинции и промышленном городе Янбу. В настоящее время полностью восстановлены объемы на месторождении Манифа (ранее -300 тыс. баррелей). Продолжаются работы по возвращению в строй объекта Хурайс, где добыча упала на аналогичные 300 тыс. баррелей.

Стабильность поставок

Министерство энергетики подчеркнуло, что скорейшее возобновление работы «укрепит надежность и непрерывность поставок на местные и мировые рынки». Это прямой сигнал трейдерам, что, несмотря на «потерянные» мины Ирана в проливе, королевство имеет альтернативный и теперь полностью рабочий путь для нефти к Красному морю.