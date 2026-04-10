Рекордные цены на АЗС вызвали массовый переход украинцев на электромобили

Резкий скачок цен на топливо весной кардинально изменил поведение украинских автовладельцев, заставив их массово отказываться от дизельных двигателей в пользу электрифицированных транспортных средств. Наибольший отток покупателей фиксируется в сегменте новых и подержанных автомобилей с двигателями внутреннего сгорания из-за экономической нецелесообразности их повседневной эксплуатации. Об этом сообщает Институт исследования авторынка 10 апреля.

Ценовая аномалия и внутренние перепродажи

Главным фактором структурных изменений на рынке стали мартовские цены на заправочных станциях. По подсчетам аналитиков, средняя стоимость бензина марки А-95 достигла 72 грн/л, тогда как дизельное топливо подорожало до рекордных 90 грн/л. Автомобильный газ (LPG) также держится на высоком уровне — около 47 грн/л.

Такие показатели сделали содержание дизельного транспорта финансово обременительным для большинства граждан. На внутреннем рынке подержанных автомобилей доля дизельных машин сократилась на 2,6 процентных пункта и составляет теперь 27,6%. Вместо этого освободившуюся нишу стремительно заполняют электромобили, которые потребители рассматривают как безальтернативный способ экономии: их доля среди внутренних перепродаж выросла на 3,1 процентных пункта, зафиксировавшись на отметке 6,5%.

Структура импорта: рост популярности «зеленых» автомобилей и эксперименты с водородом

Тенденция отказа от традиционного топлива нашла отражение в статистике импорта подержанных автомобилей. Доля дизельных автомобилей в этом сегменте сократилась на 1,1 процентных пункта, а бензиновых — на 2 процентных пункта. Со своей стороны, доля электромобилей среди свежеимпортированных машин подскочила сразу на 3,2 процентных пункта, достигнув 8,9%.

Кроме того, в статистике регистраций зафиксирована одна экзотическая модель на водородных топливных элементах — Toyota Mirai. Это первый подобный автомобиль, зарегистрированный в 2026 году. Исторически спрос на такой транспорт в Украине ничтожен по объективным причинам: в целом за все время было ввезено лишь 20 единиц (из них 8 машин в 2025 году, 2 — в 2024-м и 3 — в 2023-м). Учитывая, что инфраструктура водородных заправочных станций в Украине до сих пор равна нулю, покупка подобных автомобилей остается чисто коллекционным казусом, а не рыночным трендом.

Рынок новых автомобилей: гибриды вытесняют классику

Наиболее заметное падение спроса на дизельное топливо наблюдается среди новых автомобилей, где его доля обрушилась на 3,5 процентных пункта — до 22,1%. Покупатели в автосалонах тщательно просчитывают стоимость владения автомобилем и избегают тяжелого топлива из-за неопределенных перспектив окупаемости.

Выиграли от этой ситуации гибридные автомобили, доля которых выросла на 1,3 процентных пункта и составила 32% от общего объема продаж. Незначительный рост на 1,6 процентных пункта продемонстрировали и новые бензиновые машины. Однако эксперты объясняют это не ростом популярности бензина как такового, а банальным перетеканием покупателей, которые ранее рассматривали дизельные версии аналогичных популярных моделей.

