Рекордные цены на АЗС вызвали массовый переход украинцев на электромобили

ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютПресейлыАирдропыКаталог криптобиржНовости криптовалют
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
Криптовалюта
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютПресейлыАирдропыКаталог криптобиржНовости криптовалют
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
10 апреля 2026, 12:30 Читати українською

Рекордные цены на АЗС вызвали массовый переход украинцев на электромобили

Резкий скачок цен на топливо весной кардинально изменил поведение украинских автовладельцев, заставив их массово отказываться от дизельных двигателей в пользу электрифицированных транспортных средств. Наибольший отток покупателей фиксируется в сегменте новых и подержанных автомобилей с двигателями внутреннего сгорания из-за экономической нецелесообразности их повседневной эксплуатации. Об этом сообщает Институт исследования авторынка 10 апреля.

Резкий скачок цен на топливо весной кардинально изменил поведение украинских автовладельцев, заставив их массово отказываться от дизельных двигателей в пользу электрифицированных транспортных средств.

Ценовая аномалия и внутренние перепродажи

Главным фактором структурных изменений на рынке стали мартовские цены на заправочных станциях. По подсчетам аналитиков, средняя стоимость бензина марки А-95 достигла 72 грн/л, тогда как дизельное топливо подорожало до рекордных 90 грн/л. Автомобильный газ (LPG) также держится на высоком уровне — около 47 грн/л.

Такие показатели сделали содержание дизельного транспорта финансово обременительным для большинства граждан. На внутреннем рынке подержанных автомобилей доля дизельных машин сократилась на 2,6 процентных пункта и составляет теперь 27,6%. Вместо этого освободившуюся нишу стремительно заполняют электромобили, которые потребители рассматривают как безальтернативный способ экономии: их доля среди внутренних перепродаж выросла на 3,1 процентных пункта, зафиксировавшись на отметке 6,5%.

Структура импорта: рост популярности «зеленых» автомобилей и эксперименты с водородом

Тенденция отказа от традиционного топлива нашла отражение в статистике импорта подержанных автомобилей. Доля дизельных автомобилей в этом сегменте сократилась на 1,1 процентных пункта, а бензиновых — на 2 процентных пункта. Со своей стороны, доля электромобилей среди свежеимпортированных машин подскочила сразу на 3,2 процентных пункта, достигнув 8,9%.

Кроме того, в статистике регистраций зафиксирована одна экзотическая модель на водородных топливных элементах — Toyota Mirai. Это первый подобный автомобиль, зарегистрированный в 2026 году. Исторически спрос на такой транспорт в Украине ничтожен по объективным причинам: в целом за все время было ввезено лишь 20 единиц (из них 8 машин в 2025 году, 2 — в 2024-м и 3 — в 2023-м). Учитывая, что инфраструктура водородных заправочных станций в Украине до сих пор равна нулю, покупка подобных автомобилей остается чисто коллекционным казусом, а не рыночным трендом.

Рынок новых автомобилей: гибриды вытесняют классику

Наиболее заметное падение спроса на дизельное топливо наблюдается среди новых автомобилей, где его доля обрушилась на 3,5 процентных пункта — до 22,1%. Покупатели в автосалонах тщательно просчитывают стоимость владения автомобилем и избегают тяжелого топлива из-за неопределенных перспектив окупаемости.

Выиграли от этой ситуации гибридные автомобили, доля которых выросла на 1,3 процентных пункта и составила 32% от общего объема продаж. Незначительный рост на 1,6 процентных пункта продемонстрировали и новые бензиновые машины. Однако эксперты объясняют это не ростом популярности бензина как такового, а банальным перетеканием покупателей, которые ранее рассматривали дизельные версии аналогичных популярных моделей.

Читайте также: Топливный шок в Украине: цены на АЗС перевернули автомобильный рынок

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор ленты новостей, журналист Ярослав Голобородько
Пишет на темы: Макроэкономика. Финансы. Инвестиции. Фондовые и валютные рынки. Крипто. Telegram: @goloborodko_ua
Источник: Минфин
Комментарии - 2

neverice
neverice
10 апреля 2026, 13:06
І дивлячись правді в очі, якби не ПДВ, продажі EV досягли б захмарних висот. При тому що, фактично вони навіть без ПДВ були трохи дорожчими за аналогічні ДВЗ, биті-сірі, та без сервісу і з блекаутами.
При паритетній ціні та офіційних продажах/сервісі EV б гребли як гарячі пиріжки. І саме тому, робиться все, щоб цього не сталось якомога довше. Бо нафта/бензин і ті, хто сидить на цих потоках.
kadaad1988
kadaad1988
10 апреля 2026, 13:22
Интересно, что запоют владельцы электрокаров, когда погань у власти, «ведущая» нас в ЕС, поднимет тарифы на электроэнергию до уровня самых дорогих стран в ЕС, где-то до 0,32 евро за КВт, на сегодня 50 гр. за 1 евро, а что будет дальше? 0,32×50=16 гр. КВт. При том, что сейчас стоимость КВт в Германии, Франции, Испании, уже ниже, на сегодня, чем в Украине!
