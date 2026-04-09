Фондовый индекс Дубая 8 апреля превысил оценку в 5862 пункта; таким образом, максимальный рост составил 8,5% — это рекордный результат с декабря 2014 года. На закрытии эти показатели снизились до 5777 пунктов и роста в 6,9%, следует из данных Bloomberg.
Индекс Дубая вырос на рекордные 8,5% на фоне новостей о перемирии
Как изменился индекс
По данным Reuters, индекс фондовой биржи Абу-Даби максимально вырос на 4,9% — это рекордный показатель за последние шесть лет. Также выросли фондовые индексы других ближневосточных государств: Катара, Саудовской Аравии, Кувейта, Бахрейна.
Столь резкий рост в процентном соотношении был вызван объявлением о двухнедельном прекращении огня между Ираном и США. На протяжении нескольких дней до заключения соглашения продолжалась эскалация конфликта, включая удары по территории ОАЭ.
Источник: Минфин
