Индекс Дубая вырос на рекордные 8,5% на фоне новостей о перемирии

По данным Reuters, индекс фондовой биржи Абу-Даби максимально вырос на 4,9% — это рекордный показатель за последние шесть лет. Также выросли фондовые индексы других ближневосточных государств: Катара, Саудовской Аравии, Кувейта, Бахрейна.

Столь резкий рост в процентном соотношении был вызван объявлением о двухнедельном прекращении огня между Ираном и США. На протяжении нескольких дней до заключения соглашения продолжалась эскалация конфликта, включая удары по территории ОАЭ.

