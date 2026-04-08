Биткоин вырос до $72 000, Чанпен Чжао презентовал книгу «Свобода денег»: что нового на крипторынке

Биткоин вырос до $72 000 после договоренности о перемирии между США и Ираном

В ночь на среду 8 апреля США и Иран достигли договоренности о двухнедельном прекращении огня, что подтвердил президент Дональд Трамп. На этом фоне цена биткоина в момент достигла $72 000, свидетельствуют данные торгов.

К моменту написания новости актив несколько откатился назад и торгуется на уровне $71 715. За сутки первая криптовалюта подорожала на 4,5%. Другие криптовалюты с наибольшей капитализацией также оказались в «зеленой зоне». При этом наибольший рост за последние 24 часа продемонстрировал Ethereum (+6,44%).

«Свобода денег»: Чанпен Чжао презентовал мемуары о пути Binance и будущем финансов

Основатель и экс-CEO Binance Чанпен Чжао объявил о выходе своей книги «Свобода денег» (Freedom of Money). Издание, объединяющее личные мемуары и визионерский манифест, получило глобальный релиз сегодня, 8 апреля 2026 года.

В книге Чжао подробно описывает свой путь — от сложного детства в Китае до создания крупнейшей в мире криптобиржи в 2017 году. Автор делится историей того, как Binance трансформировалась с небольшого стартапа в платформу, которая по состоянию на 2026 год обслуживает более 300 млн пользователей и оценивается примерно в $100 млрд.

Ключевые темы, которые раскрывает автор:

Становление индустрии: анализ стремительного роста рынка через призму волатильности и громких скандалов.

Философия бизнеса: почему прозрачность и ориентация на клиента является единственным путём выживания в конкурентной среде.

Социальная роль крипт: как цифровые активы обеспечивают финансовую инклюзию в регионах с ограниченным доступом к традиционным банковским услугам.

Будущее денежной системы: видение глобальной трансформации средств в следующее десятилетие.

Чжао подчеркнул, что этот проект не является коммерческим для него лично. Все средства, вырученные от продажи книги, будут направлены на благотворительность.

«Если вам сложно заснуть в полночь сегодня, возьмите экземпляр», — шутливо посоветовал Чжао, презентуя издание.

XRP выходит в лидеры: криптофонды привлекли $224 млн в неделю

После периода неуверенности на рынке криптовалютных инвестиционных продуктов наблюдается умеренное восстановление. По данным недельного отчета CoinShares, в период с 30 марта по 3 апреля приток капитала составил $224 млн, что позволило общему объему активов в управлении (AuM) возрасти до $131 млрд.

Интересной особенностью недели стало географическое распределение капитала. Пока активность в США остается сдержанной ($27,5 млн.), основным центром притока средств стала Швейцария, обеспечившая $157,5 млн. Также положительную динамику продемонстрировали Германия и Канада.

Главной сенсацией недели стали продукты на базе XRP, которые привлекли $119,6 млн. Это самый высокий показатель с декабря 2025 года. Совокупно с начала года в этот актив поступило уже $159 млн, что свидетельствует о росте доверия институционалов к токену Ripple.

Ситуация с другими активами выглядит следующим образом:

Bitcoin: фонды привлекли $107,3 млн, частично перекрыв неудачный старт апреля. Однако на рынке властвует полярность — шорт-позиции на биткоин также выросли на $16 млн.

Solana продолжает стабильный рост, привлекая $34,9 млн за неделю (суммарно $220 млн с начала года).

Ethereum остается «в минусе». Отток составил $52,8 млн, что аналитики связывают с беспокойством вокруг американского законопроекта CLARITY Act.

Несмотря на общий положительный тренд, инвесторы действуют избирательно. Переток капитала из Ethereum в XRP и Solana свидетельствует о смене приоритетов на фоне регуляторных новостей в США. В то же время рост шорт-позиций на биткоин намекает на то, что часть игроков все еще ожидает локальную коррекцию рынка.

Solana запускает глобальную систему STRIDE для защиты протоколов от изломов

Некоммерческая организация Solana Foundation представила масштабную стратегию по усилению киберзащиты своей сети. Ключевыми элементами инициативы стали фреймворк STRIDE и сеть мгновенного реагирования на инциденты SIRN.

Фреймворк STRIDE, разработанный в партнерстве с экспертами Asymmetric Research, представляет собой комплексную программу оценки и мониторинга безопасности. Система будет анализировать защиту проектов по восьми критическим векторам: от безопасности смартконтрактов и инфраструктуры до рисков оракулов и логистики цепей поставок.

Главные преимущества:

Открытость: результаты проверок будут публиковаться в свободном доступе, что даст инвесторам и пользователям четкое понимание уровня рисков.

Мониторинг 24/7: для протоколов с объемом заблокированных средств (TVL) более $10 млн. мониторинг угроз будет постоянным и бесплатным — все расходы покрывает фонд.

Математическая точность: проекты с TVL свыше $100 млн получат гранты на проведение формальной верификации — метода, математически доказывающего корректность кода смартконтракта.

Параллельно анонсировано создание сети SIRN (Solana Incident Response Network). Это объединение ведущих компаний по кибербезопасности, которые будут работать в режиме реального времени.

Участники SIRN будут:

Оперативно обмениваться данными о новых угрозах.

Координировать действия во время активных хакерских атак.

Предоставлять техническую экспертизу для усовершенствования алгоритмов STRIDE.

Как отметили в Asymmetric Research, такой подход обеспечивает «подлинную прозрачность» и создает новый стандарт безопасности для всей Web3-индустрии. Solana фактически строит централизованный «щит» для своей децентрализованной экосистемы, что должно минимизировать потери от изломов, которые остаются одной из главных проблем сектора DeFi.