31 марта 2026, 8:33

Meta тестирует новую подписку в Instagram с эксклюзивными функциями для сторис

Компания Meta приступила к тестированию нового сервиса под названием Instagram Plus. Это премиальная подписка, которая предлагает пользователям доступ к расширенному инструментарию, в частности, возможность публиковать страз дольше 24 часов. Первые скриншоты с предложением подключить услугу уже заметили пользователи в Мексике и Филиппинах. Об этом сообщает Engadget.

Фото: pixabay

Входящий в пакет Instagram Plus

По данным консультанта по социальным медиа Мэтта Наварры, подписка ориентирована на активных авторов контента и предлагает ряд функций, недоступных обычным пользователям:

  • Удлинение сторис: возможность оставить пост активным еще на 24 часа (в общем до 48 часов).
  • Режим инкогнито (Preview): просмотр фрагментов чужих сторис без отображения в списке зрителей.
  • Аналитика просмотров: информация о том, кто просматривал вашу сторис повторно, а также удобный поиск в списке зрителей.
  • Управление аудиториями: создание нескольких различных списков близких друзей для различных публикаций.
  • Эксклюзивные реакции: запуск так называемых «суперсердец» для взаимодействия с контентом.

Представитель Meta подтвердил изданию Engadget, что тестирование продолжается в нескольких странах.

«Мы надеемся понять, какие именно премиальные функции наиболее ценны для людей», — отметили в компании.

Цена вопроса

На этапе тестирования Meta установила достаточно низкие цены. На Филиппинах месячная подписка стоит около $1,07, а в Мексике — примерно $2,15. Кроме того компания предлагает бесплатный пробный период на один месяц.

Эта стратегия очень напоминает успешный опыт Snapchat+, с 2022 года привлекший миллионы платных подписчиков и ставший важным источником нерекламного дохода для компании Snap.

Новый курс Meta на монетизацию

Запуск Instagram Plus — лишь часть масштабного плана Марка Цукерберга по увеличению доходов от подписок. В последнее время Meta активно продвигает верификацию аккаунтов, которую сейчас часто предлагают со скидкой (от $1 за первый месяц вместо стандартных $14,99). Также проходит тестирование отдельных подписок на инструменты с искусственным интеллектом.

Недавно компания тестировала возможность добавлять ссылки в описания профилей только подписчикам, ограничивая этот функционал для других.

Эксперты считают, что Instagram Plus может стать «золотой жилой» для Meta, ведь функции вроде пересмотра несколько раз, которые пересматривали сторис, пользуются высоким спросом среди молодежной аудитории.

«Минфин» писал, что в январе 2026 года Технологический гигант Meta подтвердил планы по тестированию новых платных подписок. Как сообщили в компании, пользователи получат доступ к эксклюзивным инструментам для творчества, производительности и расширенным возможностям искусственного интеллекта.

Роман Мирончук
