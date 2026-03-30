FinAwards 2026: лучшая МФО по качеству обслуживания клиентов

В номинации «Лучшая МФО по качеству обслуживания клиентов» по версии премии FinAwards 2026 победила компания CreditKasa . Второе место заняла Moneyveo , а третье — Credit7 . Об этом было объявлено во время церемонии награждения победителей премии в пятницу, 27 марта.

В 2025 году CreditKasa выдала 413 947 кредитов, из них 106 214 — за последние 3 месяца, что свидетельствует об одной из самых высоких показателей активности на рынке МФО. Новым клиентам доступны кредиты сроком до 365 дней на сумму до 55 000 грн, для повторных — до 100 000 грн. Ставка для первого кредита составляет от 0,01% до 1% в день, для повторных займов — 1% в день до 180 дней и 0,74% со 181 по 365 день, реальная годовая ставка — от 178,66% до 6 619,47%.

В номинации приняли участие 20 МФО.

О премии

FinAwards 2026 — это ежегодная премия, которая проводится уже 9-й год подряд. Учредителями премии являются финансовое издание «Минфин» и Finance.ua.

Каждый раз FinAwards становится центром внимания для всех, кто работает в финансовой сфере. Это момент, когда отмечают лучших профессионалов финансового сектора Украины и финансовые продукты, выражая свое уважение к их достижениям.