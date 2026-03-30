Украинцы опередили белорусов и китайцев по количеству новых компаний в Польше: в каких сферах открывают бизнес

В 2025 году иностранные граждане зарегистрировали в Польше 10,5 тысяч новых предприятий. Наибольшую активность в создании бизнеса продемонстрировали граждане Украины, Белоруссии, Китая и Германии, пишет Inpoland.net.pl.

Лидируют украинцы

Украинцы остаются лидерами по количеству новых компаний, существенно опережая других иностранцев.

Второе место заняли белорусы, зарегистрировавшие 1370 предприятий, что почти на 2000 меньше, чем у граждан Украины.

Третью позицию заняли предприниматели из Китая с показателем 610 компаний, поднявшись с пятого места годом ранее. Немцы стабильно удерживают четвертое место с 514 зарегистрированными бизнесами.

В первую десятку также вошли предприниматели из Турции, Индии, Великобритании, Чехии, Грузии и Италии.

Наиболее популярные сферы

Наиболее популярными сферами для открытия бизнеса среди иностранцев в Польше стали общепит и ресторанное дело — 694 новых заведения.

Значительную часть также занимают автомобильные перевозки (484 компании), строительная отрасль (480) и ИТ-сектор (380).

Кроме того, иностранные предприниматели активно регистрируют бизнес в сфере консалтинга (308), кадровых агентств (225) и оптовой торговли (224).

Эксперты увязывают такую структуру инвестиций с относительно низким порогом входа в отдельные отрасли, стабильным спросом на услуги и развитием внутреннего рынка Польши.