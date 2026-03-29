FinAwards 2026: какой банк был признан самым устойчивым

Самым устойчивым банком, по версии премии FinAwards 2026, был признан « Креди Агриколь Банк ». Об этом было объявлено во время церемонии награждения победителей премии в пятницу, 27 марта.

На втором месте — «Укрсибббанк», а третье место занял «Райффайзен Банк».

В пятерку самых устойчивых банков входят также ОТП Банк и Кредобанк.

Рейтинг устойчивости банков от портала «Минфин» — это оценка деятельности банков на основе информации из официальных и открытых источников. Финучреждения получают балл от 1 до 5 в зависимости от показателей, характеризующих их устойчивость к стрессам и лояльность вкладчиков: учитывается качество активов, ликвидность, возможность внешней поддержки, прирост вкладов, платежная репутация и т. д.

В прошлом году самым устойчивым банком был признан Укрсиббанк.

О премии

FinAwards 2026 — это ежегодная премия, которая проводится уже 9-й год подряд. Учредителями премии являются финансовое издание «Минфин» и Finance.ua.

Каждый раз FinAwards становится центром внимания для всех, кто работает в финансовой отрасли. Это момент, когда отмечают лучших профессионалов финансового сектора Украины и финансовые продукты, выражая свое уважение к их достижениям.