FinAwards 2025: Укрсиббанк признан самым стойким банком

28 марта в Киеве состоялось знаковое событие для финансового рынка — вручение престижной премии FinAwards 2025. Финансовое издание «Минфин» и Finance.ua определили лучшие украинские финучреждения и финансовые продукты.

► Подписывайтесь на телеграмм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Победителем в номинации «Устойчивый банк» стал УкрСиббанк. Банк занимает первое место в этой номинации три года подряд.

Второе и третье места заняли Райффайзен Банк и банк Креди Агриколь.

Отбор претендентов на участие в номинациях проходил на сайте FinAwards 2025, где проходило открытое онлайн-голосование на сайте конкурса. Участников также оценивало экспертное жюри.

О премии

FinAwards 2025 — это ежегодная премия, которая проводится уже 8-й год подряд. Учредители премии — финансовое издание «Минфин «и Finance.ua.

Каждый раз FinAwards становится центром внимания для всех работающих в финансовой отрасли. Это момент, когда отмечают лучших профессионалов финансового сектора и финансовые продукты, выражают свое уважение к достижениям.