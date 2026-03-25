Плюс 10 млрд за месяц: самые богатые украинцы продолжают стремительно наращивать капитал в банках

В то время как украинская экономика сталкивается с инфляционными вызовами, финансовые показатели самой состоятельной части населения бьют новые рекорды. Всего за один месяц (февраль 2026 года) небольшая группа вкладчиков, чьи счета превышают 5 миллионов гривен, пополнила свои банковские депозиты еще на 10 миллиардов гривен. Об этом говорится в депозитном обзоре «Минфина».

Необычный рост в «Клубе 0,03%»

Доля украинцев, у которых на депозитах находится более 5 млн грн, остается статистической погрешностью — это всего 0,03% от общего числа физических лиц-вкладчиков.

Однако именно эта микроскопическая группа генерирует львиную долю нового капитала в банковской системе:

По состоянию на 1 февраля в их распоряжении находилось 16,07 % всех банковских сбережений граждан.

Уже к 1 марта этот показатель вырос до 16,31%.

В денежном выражении это означает, что за 28 дней самые состоятельные украинцы принесли в банки дополнительные 10 млрд грн свободной ликвидности.

Полная монополизация сбережений

Стремительное обогащение верхушки происходит на фоне общей концентрации капитала в руках узкого круга клиентов. Статистика раскрывает реальную картину расслоения:

Вкладчики со счетами на сумму от 600 тыс. грн и более составляют менее 1% от общего числа клиентов.

При этом эта группа контролирует 53 % всех средств, размещенных физическими лицами в украинских банках.

Это означает, что более половины всех розничных банковских ресурсов страны принадлежит менее чем одному проценту населения, тогда как остальные 99 % граждан делят между собой меньшую часть финансового пирога.

Почему это важно

Для состоятельной части населения высокие процентные ставки по депозитам превратились в инструмент получения пассивного дохода. Они капитализируют свои сверхприбыли в условиях, когда реальные доходы большинства граждан съедают инфляция и рост тарифов. Банковская система, предлагая высокую доходность за счет государственных депозитных сертификатов, фактически работает как механизм дальнейшего обогащения тех, кто уже обладает многомиллионным состоянием.