українська
Прогноз курса
24 марта 2026, 9:00 Читати українською

Сговора на рынке топлива не нашли: глава АМКУ о росте цен на АЗС

В Украине нет оснований говорить о злоупотреблении монопольным положением со стороны кого-либо из операторов рынка топлива, в то же время дело о возможном сговоре требует тщательного расследования. Об этом глава Антимонопольного комитета Павел Кириленко заявил в интервью изданию enkorr.

Фото: Глава АМКУ Павел Кириленко

► Читайте страницу«Минфина» в Facebook: главные финансовые новости

Что говорят в АМКУ

«Рынок топлива в Украине является конкурентным. Нет оснований говорить о злоупотреблении монопольным положением кем-либо из участников. Потому что нет игрока, который бы имел такое положение», — отметил глава АМКУ.

Он напомнил, что есть десятки операторов АЗС, из них крупных игроков — три, сейчас формируется четвертый, в частности национальная компания.

«Но при этом рынок остается конкурентным, действует свободное ценообразование, государственного регулирования цен нет», — добавил Кириленко.

Также АМКУ может вести расследование по другому направлению — были ли на рынке в конце февраля этого года антиконкурентные согласованные действия.

Читайте также: АМКУ взялся за торговцев топливом, но результат не будет быстрым — Гетманцев

«И здесь вопрос уже более тонкий: мы видим, что участники рынка почти одновременно подняли цены, но сам по себе этот факт недостаточен для вывода о наличии сговора. Необходимо исследовать, были ли между ними договоренности относительно самого поведения, относительно времени повышения цен, относительно размера повышения. <…> Все это требует очень тщательной оценки, а не преждевременных эмоциональных выводов», — считает глава антимонопольного ведомства.

Он отметил, что Комитет может применять санкции только тогда, когда будет доказан факт сговора или другого нарушения конкурентного законодательства.

Читайте: За два дня цены на топливо в Украине выросли на 10−14% — в среднем +10 грн

«Мы уже проработали первые ответы, полученные от операторов, и сейчас направляем дополнительные запросы — уже для того, чтобы глубже изучить не просто уровень маржи, а именно объективность изменения цен и возможные коммуникации между участниками рынка», — отметил Кириленко.

Напомним

Ранее «Минфин» писал, что Гетманцев обратился к представителям топливного рынка с призывом воздержаться от необоснованного повышения цен на горючее на фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке.

Как писал Минфин, за 2 дня цены на топливо (бензин, дизель) в Украине выросли на 10−14% (в среднем +10 грн на литр). В Европе — на 2−3% (+ 2 — 3 грн).

Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
GrugoriyHoland
GrugoriyHoland
24 марта 2026, 9:09
#
Це фсе брехня!!!
Все знают что Зеленский дал указание своим «трутням» специально поднять цены!!! Он через своих друзей масонов узнал что в Иране будет война и на все украденные деньги скупил топливо и сейчас его продает!!!

Об этом знают ВСЕ и депутат железняк и депутат южанина!!!
А деньги переводит на оффшорные счета .

Оце здобули при зелених (С)

…вот так надо писать новости на фиаловских помойных СМИ!!!
