Председатель Налогового комитета Даниил Гетманцев сообщил, что обратился к руководителю Антимонопольного комитета.
АМКУ взялся за торговцев горючим, но результат не будет быстрым — Гетманцев
«Коллеги понимают проблему и отрабатывают вопросы. Работа любого государственного механизма в правовом поле не быстрая, но результат неотвратим. Именно поэтому советую субъектам хозяйствования как можно скорее сделать выводы», — написал он.
Напомним
Ранее «Минфин» писал, что Гетманцев обратился к представителям топливного рынка с призывом воздержаться от необоснованного повышения цен на горючее на фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке.
