23 марта 2026, 16:55 Читати українською

Объявлены победители юбилейной финтех-премии PaySpace Magazine Awards 2025

Украинский рынок финансовых технологий, платежей и e-commerce определил своих лидеров. Завершилось голосование юбилейной, десятой премии PSM Awards 2025 — и мы рады объявить компании и экспертов, которые в этом году получили признание профессионального сообщества и пользователей

Украинский рынок финансовых технологий, платежей и e-commerce определил своих лидеров.

Юбилейная премия PSM Awards 2025 стала особым событием для украинской Fintech-индустрии. Уже десятый год PaySpace Magazine отмечает компании, технологии и экспертов, формирующих будущее финансовых сервисов, платежей и электронной коммерции.

За эти годы премия превратилась в один из самых авторитетных отраслевых рейтингов. В нем принимают участие банки, платежные провайдеры, финтех-компании, технологические платформы и стартапы, создающие инновационные решения для бизнеса и пользователей.

Победителей PSM Awards традиционно определяют по результатам открытого онлайн-голосования, оценкам экспертного жюри и редакции. В этом году премия собрала десятки компаний номинантов и тысячи голосов от представителей рынка и пользователей финансовых сервисов.

В этом году по случаю юбилея премии также представлена специальная номинация FinTech Х: Легенды индустрии. Это почетное внеконкурсное отличие — специальная юбилейная награда редакции. В этой номинации мы отмечаем тех, кто стоял у истоков украинского финтеха и внес вклад, без которого отрасль не была бы такой, какова сегодня.

Сегодня мы с радостью объявляем победителей юбилейной премии PSM Awards 2025:

Лучшее решение для приема платежей оффлайн

1 место — ПриватБанк

2 место — АО «Ощадбанк»

3 место — monobank

Лучшее Fintech-решение для благотворительности

1 место — ПриватБанк

2 место — monobank

3 место — Государственное предприятие «Инормационно-вычислительный центр Министерства социальной политики, семьи и единства Украины»

Лучший банк для ФЛП

1 место — ПриватБанк

2 место — ПУМБ

3 место — monobank

Лучшая программа лояльности

1 место — Moneyveo

2 место — monobank

3 место — Приватбанк Привет

Лучший маркетплейс

1 место — Prom

2 место — OLX.

3 место — Министерство цифровой трансформации Украины

Лучший оператор в сфере международных платежей

1 место — Приватбанк PrivatMoney

2 место — Райффайзен Банк

3 место — TransferGO

Эксперт года в FinTech

1 место — Сергей Синченко

2 место — Серий Макаренко

3 место — Алексей Рубан

Лучший кредитный продукт для бизнеса

1 место — ПУМБ

2 место — Приватбанк

3 место — банк

Лучший кредитный банковский продукт для физических лиц

1 место — Приватбанк Карточка Универсальная

2 место — monobank

3 место — банк

Лучший FinTech стартап

1 место — WEAGRO

2 место — FlexiPay

3 место — Ponova by OTP Bank

Лучший TechFin-проект

1 место — PayForce

2 место — EasyPay

3 место — PEHOME СМАРТ

Лучший банк-эквайр

1 место — Приватбанк

2 место — àbank

3 место — ПУМБ

Лучший партнер бизнеса по приему платежей

1 место — Приватбанк

2 место — PSP Platon

3 место — iPay.ua

Лучший процессинг

1 место — Приватбанк

2 место — UPC

3 место — ПУМБ

Лучший сервис для онлайн-платежей

1 место — Portmone

2 место — iPay.ua

3 место — EasyPay

Лучший сервис для микрокредитования

1 место —Moneyveo

2 место — MyCredit

3 место — Credit7

Лучший цифровой банк

1 место — monobank | Universal Bank

2 место — Приватбанк Приват24

3 место — àbank

Лучший сервис онлайн-идентификации в банках

1 место — Приватбанк

2 место — monobank | Universal Bank

3 место — ПУМБ

Лучшее SaaS-решение в Fintech

1 место — Цифровые сервисы для бизнеса «Время»

2 место — ProFIX Group

3 место — UPC

Лучший КСО-проект

1 место — moneyveo

2 место — Райффайзен Банк

3 место — Инклюзивная программа Моя Безбарьерность

Лучший инфраструктурный провайдер

1 место — Киевстар

2 место — Цифровые сервисы для бизнеса «Вовремя»

3 место — Датацентр «Парковый»

Лучший проект по кибербезопасности в Fintech

1 место — Райффайзен Банк

2 место — Ассоциация ЕМА

3 место — Государственное предприятие «Инормационно-вычислительный центр Министерства социальной политики, семьи и единства Украины»

Лучшая коллаборация в FinTech

1 место — NovaPay

2 место — Приватбанк

3 место — Карты лояльности Sense Bank и интеграция с DeepLoyalty

Поздравляем победителей PSM Awards 2025 и благодарим всех компаний и экспертов, принявших участие в премии. Ваши инновации, технологии и идеи продолжают изменять финансовый рынок Украины, делая его более современным, доступным и эффективным.

Спасибо также всем пользователям и представителям индустрии, которые присоединились к голосованию и поддержали своих фаворитов.

Юбилейная PSM Awards подтвердила: украинский FinTech активно развивается, создает новые решения и формирует будущее глобальных финансовых технологий.

При поддержке:

  • ЕМА;

  • Ассоциации украинских банков;

  • European Business Association.

Информационные партнеры:

  • Объединенные;

  • Минфин;

  • Finance.ua;

  • Росетка Пай.

Справка: первое мероприятие состоялось в 2016 году. С тех пор PSM Awards проходит каждый год, определяя лучшие компании и эксперты на рынке финансовых технологий Украины.

Источник: Минфин
