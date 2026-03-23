Украинский рынок финансовых технологий, платежей и e-commerce определил своих лидеров. Завершилось голосование юбилейной, десятой премии PSM Awards 2025 — и мы рады объявить компании и экспертов, которые в этом году получили признание профессионального сообщества и пользователей
Объявлены победители юбилейной финтех-премии PaySpace Magazine Awards 2025
Юбилейная премия PSM Awards 2025 стала особым событием для украинской Fintech-индустрии. Уже десятый год PaySpace Magazine отмечает компании, технологии и экспертов, формирующих будущее финансовых сервисов, платежей и электронной коммерции.
За эти годы премия превратилась в один из самых авторитетных отраслевых рейтингов. В нем принимают участие банки, платежные провайдеры, финтех-компании, технологические платформы и стартапы, создающие инновационные решения для бизнеса и пользователей.
Победителей PSM Awards традиционно определяют по результатам открытого онлайн-голосования, оценкам экспертного жюри и редакции. В этом году премия собрала десятки компаний номинантов и тысячи голосов от представителей рынка и пользователей финансовых сервисов.
В этом году по случаю юбилея премии также представлена специальная номинация FinTech Х: Легенды индустрии. Это почетное внеконкурсное отличие — специальная юбилейная награда редакции. В этой номинации мы отмечаем тех, кто стоял у истоков украинского финтеха и внес вклад, без которого отрасль не была бы такой, какова сегодня.
Сегодня мы с радостью объявляем победителей юбилейной премии PSM Awards 2025:
Лучшее решение для приема платежей оффлайн
1 место — ПриватБанк
2 место — АО «Ощадбанк»
3 место — monobank
Лучшее Fintech-решение для благотворительности
1 место — ПриватБанк
2 место — monobank
3 место — Государственное предприятие «Инормационно-вычислительный центр Министерства социальной политики, семьи и единства Украины»
Лучший банк для ФЛП
1 место — ПриватБанк
2 место — ПУМБ
3 место — monobank
Лучшая программа лояльности
1 место — Moneyveo
2 место — monobank
3 место — Приватбанк Привет
Лучший маркетплейс
1 место — Prom
2 место — OLX.
3 место — Министерство цифровой трансформации Украины
Лучший оператор в сфере международных платежей
1 место — Приватбанк PrivatMoney
2 место — Райффайзен Банк
3 место — TransferGO
Эксперт года в FinTech
1 место — Сергей Синченко
2 место — Серий Макаренко
3 место — Алексей Рубан
Лучший кредитный продукт для бизнеса
1 место — ПУМБ
2 место — Приватбанк
3 место — банк
Лучший кредитный банковский продукт для физических лиц
1 место — Приватбанк Карточка Универсальная
2 место — monobank
3 место — банк
Лучший FinTech стартап
1 место — WEAGRO
2 место — FlexiPay
3 место — Ponova by OTP Bank
Лучший TechFin-проект
1 место — PayForce
2 место — EasyPay
3 место — PEHOME СМАРТ
Лучший банк-эквайр
1 место — Приватбанк
2 место — àbank
3 место — ПУМБ
Лучший партнер бизнеса по приему платежей
1 место — Приватбанк
2 место — PSP Platon
3 место — iPay.ua
Лучший процессинг
1 место — Приватбанк
2 место — UPC
3 место — ПУМБ
Лучший сервис для онлайн-платежей
1 место — Portmone
2 место — iPay.ua
3 место — EasyPay
Лучший сервис для микрокредитования
1 место —Moneyveo
2 место — MyCredit
3 место — Credit7
Лучший цифровой банк
1 место — monobank | Universal Bank
2 место — Приватбанк Приват24
3 место — àbank
Лучший сервис онлайн-идентификации в банках
1 место — Приватбанк
2 место — monobank | Universal Bank
3 место — ПУМБ
Лучшее SaaS-решение в Fintech
1 место — Цифровые сервисы для бизнеса «Время»
2 место — ProFIX Group
3 место — UPC
Лучший КСО-проект
1 место — moneyveo
2 место — Райффайзен Банк
3 место — Инклюзивная программа Моя Безбарьерность
Лучший инфраструктурный провайдер
1 место — Киевстар
2 место — Цифровые сервисы для бизнеса «Вовремя»
3 место — Датацентр «Парковый»
Лучший проект по кибербезопасности в Fintech
1 место — Райффайзен Банк
2 место — Ассоциация ЕМА
3 место — Государственное предприятие «Инормационно-вычислительный центр Министерства социальной политики, семьи и единства Украины»
Лучшая коллаборация в FinTech
1 место — NovaPay
2 место — Приватбанк
3 место — Карты лояльности Sense Bank и интеграция с DeepLoyalty
Поздравляем победителей PSM Awards 2025 и благодарим всех компаний и экспертов, принявших участие в премии. Ваши инновации, технологии и идеи продолжают изменять финансовый рынок Украины, делая его более современным, доступным и эффективным.
Спасибо также всем пользователям и представителям индустрии, которые присоединились к голосованию и поддержали своих фаворитов.
Юбилейная PSM Awards подтвердила: украинский FinTech активно развивается, создает новые решения и формирует будущее глобальных финансовых технологий.
При поддержке:
ЕМА;
Ассоциации украинских банков;
European Business Association.
Информационные партнеры:
Объединенные;
Минфин;
Finance.ua;
Росетка Пай.
Справка: первое мероприятие состоялось в 2016 году. С тех пор PSM Awards проходит каждый год, определяя лучшие компании и эксперты на рынке финансовых технологий Украины.
