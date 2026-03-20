20 марта 2026, 17:54

Благодаря чему экономика Польши вошла в двадцатку крупнейших в мире

Экономика Польши официально обошла Швейцарию и вошла в двадцатку крупнейших в мире, превысив объем годового производства в 1 триллион долларов. В чем секрет этого экономического чуда рассказал экс-президент Киевстар Петр Чернышев.

Экономика Польши официально обошла Швейцарию и вошла в двадцатку крупнейших в мире, превысив объем годового производства в 1 триллион долларов.

Польша превзошла половину Европы

Давайте вернёмся в 1990 год. СССР распадается, Украина и Польша находятся на абсолютно равных стартовых позициях

Если в начале 1990 года экономика одной только Украины ($81 млрд) превосходила польскую ($66 млрд), то, по прогнозам на 2026 год, ВВП Польши достигнет $1,1 трлн и будет равен суммарному ВВП не только Украины, но и еще тринадцати стран Восточной Европы и Балкан вместе взятых.

Сюжет таков. У поляков был свой План Бальцеровича. Они просто стиснули зубы, устроили себе шоковую терапию, отпустили цены и урезали государственные дотации заводам-банкротам. Инфляция 500%? Было дело, но рынок мгновенно очистился от всех экономических зомби.

И вот — внимание, главный факт! Кто бы потом ни приходил у них к власти — левые, правые, центристы, консерваторы — никто не рискнул откатывать эти базовые реформы назад. Глобальный инвестор посмотрел на это железобетонное спокойствие, понял, что правила игры здесь не меняются каждый понедельник, и начал вкладывать деньги.

Пока другие играли в геополитику, грелись на коррупции, гордились тем, что «у нас особый путь» — поляки выращивали своих «скрытых чемпионов» — каких-то там производителей мансардных окон (Fakro) или городских автобусов (Solaris), которые тихонько стали мировыми лидерами. Хотя скажем честно — известных компаний в Польше до сих пор немного (кроме Бедронки и Жабки) — в основном крупные инвестиции там сделаны серьезными европейскими, корейскими и японскими игроками.

А банковский сектор они просто отдали иностранцам с их скучным западным риск-менеджментом. Результат? Во время мирового кризиса 2008−2009 годов Польша осталась единственной страной ЕС, которая не рухнула. И главное — никаких спасений «своих» банков за деньги налогоплательщиков.

Но аппетиты там большие. Сначала они создали специальные экономические зоны. А в 2018 году вообще сказали: «Теперь вся наша страна — это одна сплошная инвестиционная зона». При этом нельзя сказать, что у них самые низкие налоги. Дело не в этом — у Польши есть другие сильные стороны:

1. Развитая инфраструктура;

2. Стабильность законодательства;

3. Конкуренция между регионами за инвестора;

4. Низкие социальные выплаты — как следствие, люди мотивированы работать и более низкий уровень «непродуктивной» иммиграции;

5. Простота открытия и развития бизнеса;

6. Очень низкий уровень коррупции (хотя, конечно, она полностью не отсутствует).

Составляющие экономики

Поэтому сюда приходят серьезные компании. Возьмем корейскую LG. Сначала в Вроцлаве собирали телевизоры, а сейчас построили там крупнейший в Европе завод аккумуляторов для электрокаров. За батареями стоят Audi, BMW и Porsche. То есть, когда какой-то менеджер в Мюнхене нажимает на педаль своего новенького электрического Porsche, энергия для него произведена в Польше. Чтобы вы понимали масштаб: продукция только этого завода составляет около 3% всего совокупного экспорта Польши. Один завод — три процента экспорта огромной страны!

С ИТ-сферой тоже все прекрасно. Вместо того, чтобы просто быть дешевым аутсорсом для Запада, поляки на европейские венчурные деньги начали делать свои продукты. Студия видеоигр CD Projekt выпустила «Ведьмака» и Cyberpunk 2077. Серьезные доходы остались работать дома.

Агросектор? Вступив в ЕС, Варшава выбила 76 миллиардов евро прямых дотаций исключительно для своих фермеров. Теперь их аграрий легко генерирует с гектара 1142 доллара финансовой добавленной стоимости. Добавьте сюда еще 245 миллиардов евро структурных фондов ЕС, которые они вложили в роскошные автомагистрали. Теперь заводы можно строить в любой деревне, потому что логистика идеальна.

Ну и финал — демография. Когда пришли миллионы мигрантов (все мы понимаем, откуда и почему), польская экономика их просто абсорбировала и отправила работать. Официальная занятость этой новой рабочей силы — 69%. Только в 2024 году они принесли дополнительные 2,7% к общему объему польского ВВП. Хотя есть и очень тревожный сигнал: рождаемость в самой Польше уже очень низкая — 1,01 на женщину (2024 год, официальные данные GUS) — то есть без иммиграции население бы сокращалось!

Секрет чуда

Короче, глядя на этот польский триллион со своего дивана, я вижу одну простую вещь.

Экономическое чудо — это не поиск какого-то уникального «исторического пути» и не ожидание доброго волшебника с безлимитным кредитом. Это просто способность один раз договориться о жестких правилах игры и перестать их постоянно менять.

Пока другие будут искать волшебные рецепты спасения и изобретать экономический велосипед в ток-шоу, поляки просто скучно и прагматично в перспективе пойдут на свой второй триллион. Потому что строить железобетонные институты — это немного сложнее, чем писать красивые стратегии.

А что думаете вы? Реально ли у нас когда-нибудь просто зафиксировать правила игры для бизнеса?

Автор:
Чернышов Петр
предприниматель, экс-президент Киевстар Чернышов Петр
Источник: Минфин
