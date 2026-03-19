BTC опустился до $70 000, биткоин-кит распродал очередную партию монет: что нового на крипторынке

ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютПресейлыКаталог криптобиржНовости криптовалют
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
Криптовалюта
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютПресейлыКаталог криптобиржНовости криптовалют
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
19 марта 2026, 11:58 Читати українською

BTC опустился до $70 000, биткоин-кит распродал очередную партию монет: что нового на крипторынке

Главное на рынке криптовалют.

BTC опустился до $70 000, биткоин-кит распродал очередную партию монет: что нового на крипторынке
Биткоин опустился до $70 000 на фоне сохранения ставки ФРС

В среду, 18 марта, ФРС США сохранила ставку в диапазоне 3,5−3,75%. На фоне решения ФРС цена первой криптовалюты пошла вниз.

На момент написания новости биткоин опустился до $70 213. За последние сутки актив снизился на 5%.

Другие криптовалюты с наибольшей капитализацией также продемонстрировали падение. Ethereum за последние 24 часа снизился на 6,63% до $2167.

На фоне падения цен на крипторынку резко выросли объемы ликвидаций. По данным CoinGlass, за последние сутки общий объем принудительного закрытия позиций превысил $575 млн. Под ликвидации попали более 157 500 трейдеров, причем наибольшие потери понесли владельцы лонг-позиций — $486 млн.

Биткоин-кит эпохи 2013 года распродал очередную партию монет на $71,6 млн.

На крипторынок вернулся один из «древних» инвесторов, чья выдержка превратила скромные вложения в сотни миллионов долларов. 18 марта неизвестный крупный собственник продал 1 000 BTC, что по текущему курсу составляет примерно $71,6 млн.

По данным аналитика EmberCN, активность кита совпала с локальным восстановлением рынка, однако сразу после продажи цена первой криптовалюты скорректировалась до $70 000.

История успеха: от $332 до $94 000

Этот инвестор является подлинным ветераном индустрии:

  • Точка входа: в ноябре 2013 года он приобрел 5000 BTC. На тот момент один биткоин стоил $332, а вся закупка обошлась ему примерно в $1,66 млн.
  • Стратегия выхода: после 11 лет ожидания кит начал фиксировать прибыль в ноябре 2024 года.
  • Предварительные продажи: в августе 2025 года было реализовано 1000 BTC, а в январе 2026 — еще 500 BTC.

На сегодняшний день инвестор перевел на биржу Binance в общей сложности 3500 BTC.

  • Общая сумма реализации: около $332 млн.
  • Средняя цена продажи: $94 786 за монету.
  • Чистая прибыль: составила невероятные $330 млн.

Несмотря на масштабные распродажи, кошелек кита еще далеко не пуст. По данным аналитической платформы Arkham Intelligence, по его адресу все еще остается 1500 BTC, рыночная стоимость которых превышает $106 млн.

Влияние на рынок

Подобные движения древних монет часто воспринимаются трейдерами как тревожный сигнал, поскольку свидетельствуют о желании долгосрочных держателей выходить в кэш на текущих уровнях. Это создает дополнительное давление на цену и может провоцировать краткосрочные падения, которые мы наблюдаем после данной транзакции.

Скорость в 60 раз выше: транзакции между Ethereum и L2-сетями будут подтверждаться через секунды.

Экосистема Ethereum готовится к масштабному технологическому обновлению, позволяющему сократить время ожидания переводов между основной сетью и протоколами второго уровня (L2) на 98%. Вместо нынешних 13 минут операции продлятся всего 13 секунд.

О разработке нового механизма быстрого подтверждения (Fast Confirmation Rule, FCR) сообщил исследователь экосистемы Джулиан Ма.

Сегодня пользователи криптомостов вынуждены ждать длительное время, пока транзакция получит статус полной финальности. Большинство бирж и L2-проектов используют правило «k-deep» (ожидание определенного количества блоков), которое занимает около 13 минут. Хотя это считается безопасным, такой подход не дает формальные гарантии и существенно замедляет работу децентрализованных финансов (DeFi).

Новое правило коренным образом меняет логику проверки: вместо того, чтобы просто считать новые блоки, система в реальном времени анализирует аттестации (подтверждение) валидаторов.

Механизм основан на двух ключевых предположениях:

  • Скорость сети: сообщения от валидаторов должны доходить в считанные секунды.
  • Децентрализация: ни один из участников не должен контролировать более 25% всего ETH, находящегося в стейкинге.

По словам Джулиана Ма, эти условия мягче требований полной финальности Ethereum, однако их вполне достаточно для безопасного и молниеносного подтверждения большинства повседневных транзакций.

Главное преимущество FCR заключается в простоте интеграции:

  • Никаких сложных обновлений: для запуска правила не нужно производить хардфорк (общесетевое обновление кода).
  • Готовность клиентов: разработчики уже внедряют механизм в программное обеспечение узлов (клиенты) и API.
  • Автономность: каждый узел сможет активировать это правило самостоятельно, не дожидаясь координации со всей сетью.

Ожидается, что криптобиржи, L2-сети и инфраструктурные сервисы смогут подключить FCR с минимальными техническими правками, что сделает взаимодействие с Ethereum почти мгновенным для конечного пользователя.

Крипторезервы Бутана тают: суверенный фонд королевства вывел еще $72 млн в биткоинах

Правительство Бутана продолжает активно сокращать свои запасы первой криптовалюты. В течение 17 и 18 марта 2026 из кошельков суверенного фонда страны было переведено в общей сложности 973 BTC, рыночная стоимость которых на момент транзакций составила более $72,32 млн.

По данным аналитической платформы Arkham Intelligence, средства выводились по частям: сначала транш на $27,8 млн, а на следующий день — еще $44,44 млн. Операции осуществлялись со счетов Druk Holding and Investments, официально управляющей цифровыми активами королевства.

Бутан избрал стратегию регулярной реализации активов, однако последние транзакции выглядят масштабнее привычных:

  • Институциональная торговля: около $1,52 млн было направлено на платформу QCP Capital, свидетельствующую о подготовке к продаже через профессиональных маркетмейкеров.
  • Общий объем за год: с начала 2026 года страна уже реализовала биткоинов на сумму свыше $110 млн. Обычно правительство продавало активы небольшими партиями по $5−10 млн, но мартовские переводы существенно превысили этот лимит.

На пике своего криптоинвестиционного пути (в октябре прошлого года) Бутан владел более 13 000 BTC. Сейчас же в распоряжении фонда осталось лишь 4 453 BTC (более $312 млн), что в три раза меньше максимальных показателей.

Почему стратегия поменялась:

  • Снижение рентабельности: Бутан накапливал биткоины с 2019 года благодаря майнингу на дешевой энергии собственных ГЭС. Однако после последнего халвинга расходы на добычу выросли, что сделало процесс менее выгодным.
  • Остановка мощностей: аналитики Arkham отмечают, что уже более года на государственные кошельки не поступало больших сумм от майнинга (свыше $100 000). Это дает основание предполагать, что королевство либо законсервировало свои фермы, либо полностью прекратило добычу новых монет.

Выбирайте выгодные курсы и надежные сервисы для обмена криптовалюты с «Минфин»

Источник: Минфин
