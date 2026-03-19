BTC опустился до $70 000, биткоин-кит распродал очередную партию монет: что нового на крипторынке

Биткоин опустился до $70 000 на фоне сохранения ставки ФРС

В среду, 18 марта, ФРС США сохранила ставку в диапазоне 3,5−3,75%. На фоне решения ФРС цена первой криптовалюты пошла вниз.

На момент написания новости биткоин опустился до $70 213. За последние сутки актив снизился на 5%.

Другие криптовалюты с наибольшей капитализацией также продемонстрировали падение. Ethereum за последние 24 часа снизился на 6,63% до $2167.

На фоне падения цен на крипторынку резко выросли объемы ликвидаций. По данным CoinGlass, за последние сутки общий объем принудительного закрытия позиций превысил $575 млн. Под ликвидации попали более 157 500 трейдеров, причем наибольшие потери понесли владельцы лонг-позиций — $486 млн.

Биткоин-кит эпохи 2013 года распродал очередную партию монет на $71,6 млн.

На крипторынок вернулся один из «древних» инвесторов, чья выдержка превратила скромные вложения в сотни миллионов долларов. 18 марта неизвестный крупный собственник продал 1 000 BTC, что по текущему курсу составляет примерно $71,6 млн.

По данным аналитика EmberCN, активность кита совпала с локальным восстановлением рынка, однако сразу после продажи цена первой криптовалюты скорректировалась до $70 000.

История успеха: от $332 до $94 000

Этот инвестор является подлинным ветераном индустрии:

Точка входа: в ноябре 2013 года он приобрел 5000 BTC. На тот момент один биткоин стоил $332, а вся закупка обошлась ему примерно в $1,66 млн.

Стратегия выхода: после 11 лет ожидания кит начал фиксировать прибыль в ноябре 2024 года.

Предварительные продажи: в августе 2025 года было реализовано 1000 BTC, а в январе 2026 — еще 500 BTC.

На сегодняшний день инвестор перевел на биржу Binance в общей сложности 3500 BTC.

Общая сумма реализации: около $332 млн.

Средняя цена продажи: $94 786 за монету.

Чистая прибыль: составила невероятные $330 млн.

Несмотря на масштабные распродажи, кошелек кита еще далеко не пуст. По данным аналитической платформы Arkham Intelligence, по его адресу все еще остается 1500 BTC, рыночная стоимость которых превышает $106 млн.

Влияние на рынок

Подобные движения древних монет часто воспринимаются трейдерами как тревожный сигнал, поскольку свидетельствуют о желании долгосрочных держателей выходить в кэш на текущих уровнях. Это создает дополнительное давление на цену и может провоцировать краткосрочные падения, которые мы наблюдаем после данной транзакции.

Скорость в 60 раз выше: транзакции между Ethereum и L2-сетями будут подтверждаться через секунды.

Экосистема Ethereum готовится к масштабному технологическому обновлению, позволяющему сократить время ожидания переводов между основной сетью и протоколами второго уровня (L2) на 98%. Вместо нынешних 13 минут операции продлятся всего 13 секунд.

О разработке нового механизма быстрого подтверждения (Fast Confirmation Rule, FCR) сообщил исследователь экосистемы Джулиан Ма.

Сегодня пользователи криптомостов вынуждены ждать длительное время, пока транзакция получит статус полной финальности. Большинство бирж и L2-проектов используют правило «k-deep» (ожидание определенного количества блоков), которое занимает около 13 минут. Хотя это считается безопасным, такой подход не дает формальные гарантии и существенно замедляет работу децентрализованных финансов (DeFi).

Новое правило коренным образом меняет логику проверки: вместо того, чтобы просто считать новые блоки, система в реальном времени анализирует аттестации (подтверждение) валидаторов.

Механизм основан на двух ключевых предположениях:

Скорость сети: сообщения от валидаторов должны доходить в считанные секунды.

Децентрализация: ни один из участников не должен контролировать более 25% всего ETH, находящегося в стейкинге.

По словам Джулиана Ма, эти условия мягче требований полной финальности Ethereum, однако их вполне достаточно для безопасного и молниеносного подтверждения большинства повседневных транзакций.

Главное преимущество FCR заключается в простоте интеграции:

Никаких сложных обновлений: для запуска правила не нужно производить хардфорк (общесетевое обновление кода).

Готовность клиентов: разработчики уже внедряют механизм в программное обеспечение узлов (клиенты) и API.

Автономность: каждый узел сможет активировать это правило самостоятельно, не дожидаясь координации со всей сетью.

Ожидается, что криптобиржи, L2-сети и инфраструктурные сервисы смогут подключить FCR с минимальными техническими правками, что сделает взаимодействие с Ethereum почти мгновенным для конечного пользователя.

Крипторезервы Бутана тают: суверенный фонд королевства вывел еще $72 млн в биткоинах

Правительство Бутана продолжает активно сокращать свои запасы первой криптовалюты. В течение 17 и 18 марта 2026 из кошельков суверенного фонда страны было переведено в общей сложности 973 BTC, рыночная стоимость которых на момент транзакций составила более $72,32 млн.

По данным аналитической платформы Arkham Intelligence, средства выводились по частям: сначала транш на $27,8 млн, а на следующий день — еще $44,44 млн. Операции осуществлялись со счетов Druk Holding and Investments, официально управляющей цифровыми активами королевства.

Бутан избрал стратегию регулярной реализации активов, однако последние транзакции выглядят масштабнее привычных:

Институциональная торговля: около $1,52 млн было направлено на платформу QCP Capital, свидетельствующую о подготовке к продаже через профессиональных маркетмейкеров.

Общий объем за год: с начала 2026 года страна уже реализовала биткоинов на сумму свыше $110 млн. Обычно правительство продавало активы небольшими партиями по $5−10 млн, но мартовские переводы существенно превысили этот лимит.

На пике своего криптоинвестиционного пути (в октябре прошлого года) Бутан владел более 13 000 BTC. Сейчас же в распоряжении фонда осталось лишь 4 453 BTC (более $312 млн), что в три раза меньше максимальных показателей.

Почему стратегия поменялась: