Заправка по номеру: Шри-Ланка ограничивает продажу топлива

Правительство Шри-Ланки ужесточает ограничения на рынке топлива, вводя новые правила заправки по номерным знакам на фоне перебоев с поставками из-за войны на Ближнем Востоке. Об этом пишет Daily Mirror .

Ограничения на заправках

Как отмечается, спустя почти три недели кризиса власти усилили контроль за распределением топлива, ввели поддержку для отдельных секторов, создали новые антикризисные комитеты и активизировали работу по обеспечению стабильных поставок топлива, газа, угля и товаров первой необходимости.

Цейлонская нефтяная корпорация (CPC) сообщила, что с 19 марта топливо будут отпускать не только по системе QR-кодов, но и в соответствии с последней цифрой номерного знака автомобиля. Транспорт с четными номерами сможет заправляться в четные дни месяца, с нечетными — в нечетные.

Топливный кризис в мире

Как писал «Минфин», правительство Австрии планирует временно снизить налоги на бензин и дизельное топливо, а также ограничить маржу топливных ритейлеров на фоне резкого роста цен на нефть из-за войны вокруг Ирана.

Из-за опасений дефицита топлива Новая Зеландия может ввести обязательные дни без автомобилей. Министр финансов Никола Уиллис заявила, что рассматривается закон 1979 года, который обязывает автомобилистов один день в неделю отказываться от поездок на авто. Нарушителям грозят денежные штрафы.

В Украине с ростом цен на АЗС решили бороться — с помощью кэшбэка. С 20 марта украинцы смогут получить 15% — за дизельное топливо; 10% — за бензин и 5% — за автогаз.