Миссия МВФ начала работу в Украине. О чем будут договариваться

В среду, 18 марта, команда Международного валютного фонда во главе с главой миссии Гевином Греем начинает в Киеве встречи с украинскими властями. Об этом сообщает « Интерфакс-Украина » .

О чем будут договариваться

В ходе визита сотрудники МВФ будут обсуждать макроэкономическую политику и ключевые структурные реформы, которые должна выполнить Украина.

«Обсуждение будет охватывать макроэкономическую политику и ключевые структурные реформы», — заявила представитель Фонда в Украине Пришила Тофано.

В Министерстве финансов подчеркнули, что выполнение согласованных с партнерами условий и реформ является ключевым условием для получения международной финансовой поддержки и стабильного функционирования государственных финансов.

В текущих условиях войны все внутренние ресурсы бюджета — налоговые и таможенные поступления, а также средства от размещения ОВГЗ — направляются на нужды Вооруженных сил Украины.

Напомним

27 февраля совет директоров МВФ утвердил для Украины новую четырехлетнюю программу в $8,1 млрд. Обновленный меморандум, в отличие от предыдущих, не предусматривает обязательств по антикоррупционным реформам или перезагрузке госорганов — акцент смещен на фискальную политику.

До конца марта принять пакет налоговых изменений на 2026−2027 годы и назначить постоянного руководителя Государственной таможенной службы. Это три ближайших структурных маяка из 12, предусмотренных новой программой расширенного финансирования EFF.

10 марта Верховная Рада провалила в первом чтении законопроект № 14025 по автоматическому обмену данными о доходах с цифровых платформ, а также не поддержала его доработку или повторное рассмотрение.