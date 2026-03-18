Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Депозиты для бизнеса
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Кредиты для бизнеса
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
Зеленая карта
ОСАГО
Страхование жилья от шахедов
Карта Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Инвестиционные проекты
Каталог брокеров
Академия
Инвестиционные компании
Криптовалюта
Обмен криптовалют
Курс криптовалют
Пресейлы
Каталог криптобирж
Новости криптовалют
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
18 марта 2026, 13:05 Читати українською

Миссия МВФ начала работу в Украине. О чем будут договариваться

В среду, 18 марта, команда Международного валютного фонда во главе с главой миссии Гевином Греем начинает в Киеве встречи с украинскими властями. Об этом сообщает «Интерфакс-Украина» .

В среду, 18 марта, команда Международного валютного фонда во главе с главой миссии Гевином Греем начинает в Киеве встречи с украинскими властями.

О чем будут договариваться

В ходе визита сотрудники МВФ будут обсуждать макроэкономическую политику и ключевые структурные реформы, которые должна выполнить Украина.

«Обсуждение будет охватывать макроэкономическую политику и ключевые структурные реформы», — заявила представитель Фонда в Украине Пришила Тофано.

В Министерстве финансов подчеркнули, что выполнение согласованных с партнерами условий и реформ является ключевым условием для получения международной финансовой поддержки и стабильного функционирования государственных финансов.

Читайте: Ультиматум МВФ на $8,1 млрд: почему до конца марта Рада должна повысить налоги или спровоцировать печать гривны

В текущих условиях войны все внутренние ресурсы бюджета — налоговые и таможенные поступления, а также средства от размещения ОВГЗ — направляются на нужды Вооруженных сил Украины.

Напомним

27 февраля совет директоров МВФ утвердил для Украины новую четырехлетнюю программу в $8,1 млрд. Обновленный меморандум, в отличие от предыдущих, не предусматривает обязательств по антикоррупционным реформам или перезагрузке госорганов — акцент смещен на фискальную политику.

До конца марта принять пакет налоговых изменений на 2026−2027 годы и назначить постоянного руководителя Государственной таможенной службы. Это три ближайших структурных маяка из 12, предусмотренных новой программой расширенного финансирования EFF.

10 марта Верховная Рада провалила в первом чтении законопроект № 14025 по автоматическому обмену данными о доходах с цифровых платформ, а также не поддержала его доработку или повторное рассмотрение.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
Комментарии - 2

zevs1
18 марта 2026, 13:29
Волки приехали договариваться с овцами, результат заранее известен.
ccc2013
18 марта 2026, 14:11
Дадут или не дадут?
