По состоянию на 17 марта, темпы роста цен на украинских заправках значительно ускорились. По сравнению с данными за 13 марта стоимость всех видов топлива заметно выросла, а дизельное топливо продемонстрировало наибольший скачок, приблизившись к психологической отметке в 80 грн. Об этом сообщает «Минфин» со ссылкой на данные Консалтинговой группы «А-95».
Ценовое ралли на АЗС продолжается: за четыре дня дизель подорожал почти на 3 гривны
Динамика цен: с 13 по 17 марта
Только через несколько дней кошельки водителей почувствовали существенный удар:
- Дизельное топливо — наибольшее подорожание. Цена выросла с 74,91 до 77,77 грн/л (+2,86 грн). Только за последние сутки прибавилось больше гривны.
- Автогаз продолжает уверенно дорожать. Стоимость поднялась с 42,50 до 43,75 грн/л (+1,25 грн). За последние сутки автогаз подорожал на 61 копейку.
- Бензин А-95: если 13 марта цена была стабильной, то сейчас она выросла до 69,69 грн/л (+0,55 грн). В сутки рост составляет 38 копеек.
- Бензин А-95 премиум подорожал на 51 копейку — до 73,22 грн/л. За сутки — на 50 копеек.
- Бензин А-92 менее динамичен, но тоже прибавил в цене, закрепившись на отметке 66,22 грн/л. За четыре дня и сутки +2 копейки.
Читайте также: Цены на нефть подскочили на 4% после новых атак Ирана на ОАЭ
Цены АЗС на топливо и автогаз
Источник: Минфин
