українська
12 марта 2026, 18:14

НБУ и Mastercard объединяют усилия по защите украинских банков от кибератак

Национальный банк Украины и международный технологический гигант Mastercard официально закрепили партнерство в сфере кибербезопасности. Стороны подписали Меморандум о взаимопонимании, с целью сделать финансовую систему Украины максимально устойчивой к цифровым угрозам. Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

НБУ и Mastercard объединяют усилия по защите украинских банков от кибератак
Фото: НБУ

► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

Встреча для обсуждения деталей сотрудничества состоялась при участии руководства НБУ (Сергея Николаевчука и Алексея Шабана), а также топ-менеджмента Mastercard — Эйлиш Кэмпбелл и Инги Андреевой.

Почему это важно?

Заместитель главы НБУ Алексей Шабан подчеркнул, что от киберустойчивости напрямую зависит стабильность всей финансовой системы и бесперебойная работа банковских услуг. Сотрудничество с Mastercard позволит украинским финучреждениям быстрее адаптироваться к новым видам киберугроз.

Эйлиш Кэмпбелл, вице-президент Mastercard, добавила, что этот шаг является продолжением стратегического цифрового партнерства с правительством Украины, начатого еще в ноябре 2025 года. Компания планирует использовать свой 30-летний опыт работы для укрепления цифровой экосистемы.

Три ключевых направления сотрудничества

В частности, сотрудничество между НБУ и Mastercard предусматривает следующие ключевые направления:

  • разработку совместных инициатив, направленных на продвижение лучшей практики по кибербезопасности в финансовом секторе Украины;
  • обмен информацией и аналитикой о современных киберугрозах с целью улучшения оценки рисков, планирования и реализации проектов, направленных на укрепление кибербезопасности финансовых услуг;
  • повышение компетенций в сфере кибербезопасности, включая предотвращение киберугроз, реагирование на киберинциденты и внедрение безопасной цифровой практики.

Напомним

В ноябре 2025 года Mastercard подписала Меморандум о взаимопонимании с Правительством Украины, начав стратегическое партнерство для усиления цифровизации страны. Инициатива призвана ускорить реализацию цифровой стратегии страны, используя экспертизу Mastercard в сфере платежных инноваций, цифровой инфраструктуры и решений по кибербезопасности.

Кибератака на Ощадбанк

«Минфин» писал, что 9 марта около 10 часов утра сработали протоколы безопасности Ощадбанка из-за подозрения в осуществлении DDoS-атаки. Поэтому серверы банка были временно отключены.

Вечером 9 марта Ощадбанк полностью возобновил работу электронных сервисов.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
Комментарии

