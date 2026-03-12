Почти каждый сотый житель ЕС является беженцом из Украины со статусом временной защиты

Multi от Минфин
(8,9K+)
Оформи кредит — выиграй iPhone 16 Pro Max!
Установить
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Депозиты для бизнеса
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Кредиты для бизнеса
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
Зеленая карта
ОСАГО
Страхование жилья от шахедов
Карта Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Инвестиционные проекты
Каталог брокеров
Академия
Инвестиционные компании
Криптовалюта
Обмен криптовалют
Курс криптовалют
Пресейлы
Каталог криптобирж
Новости криптовалют
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютПресейлыКаталог криптобиржНовости криптовалют
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
Криптовалюта
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютПресейлыКаталог криптобиржНовости криптовалют
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

12 марта 2026, 16:10 Читати українською

Почти каждый сотый житель ЕС является беженцом из Украины со статусом временной защиты

По состоянию на 31 января 2026 года в общей сложности 4,38 миллиона граждан, покинувших Украину, имели статус временной защиты в ЕС. По сравнению с концом декабря 2025 года общее количество находившихся под временной защитой лиц из Украины увеличилось на 23 110 (+0,5 %). Это динамика за

По состоянию на 31 января 2026 года в общей сложности 4,38 миллиона граждан, покинувших Украину, имели статус временной защиты в ЕС.

месяц. Об этом написал руководитель Международного центра научных исследований «Виртус» и главный редактор научного журнала Corporate Ownership and Control Александр Костюк.

► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

Кто приютил больше всего украинцев

Странами ЕС, принявшими наибольшее количество лиц из Украины, находящихся под временной защитой, были Германия (1260230 человек; 28,8% от общего количества в ЕС), Польша (965990; 22,1%) и Чехия (397185; 9,1%).

Среди стран ЕС количество лиц, находящихся под временной защитой, возросло в 23 странах, причем наибольший абсолютный рост наблюдался в Германии (+9610; +0,8%), Чехии (+4130; +1,1%) и Испании (+2560; +1,0%). Среди 4 стран ЕС, где было зафиксировано уменьшение, наибольшее уменьшение наблюдалось в Польше (-3250; -0,3%) и на Кипре (-1235; -4,8%).

Самые высокие показатели количества лиц, получивших временную защиту, на тысячу населения были зафиксированы в Чехии (36,4), Польше (26,5) и Словакии (25,8), в то время как соответствующий показатель на уровне ЕС составил 9,7 на тысячу населения.

Влияние занятых беженцев из Украины на динамику трудовых ресурсов в этих странах особенно ощутимо. По состоянию на 31 января 2026 года граждане Украины составили более 98,4% лиц, получивших временную защиту в ЕС.

Взрослые женщины составили 43,5% лиц, получивших временную защиту. Несовершеннолетние составляли почти треть (30,3%), а взрослые мужчины — не более четверти (26,1%) от общего количества. Итак, Украина сейчас является основным донором человеческого капитала для ЕС.

Читайте также: Германия изменяет систему соцвыплат: на что могут рассчитывать украинцы

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии - 2

+
+15
lider2000
lider2000
12 марта 2026, 16:25
#
Всех дармоедов на родину, особенно тех кто голосовал за зє.
+
0
antibiotik1
antibiotik1
12 марта 2026, 17:18
#
Нищеброд очнись, никто не проживет без дохода и работы на ту помощь что выделяет ЕС и недели. Почему нищеброд? потому что такое мышление может быть только у них, те кто живут хотя бы на адекватный среднячек, все понимают.

тимчасовой захист это не выплаты зарплат, для особо ограниченных
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривает Exba и 3 незарегистрированных посетителя.
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами