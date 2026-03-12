Почти каждый сотый житель ЕС является беженцом из Украины со статусом временной защиты

По состоянию на 31 января 2026 года в общей сложности 4,38 миллиона граждан, покинувших Украину, имели статус временной защиты в ЕС. По сравнению с концом декабря 2025 года общее количество находившихся под временной защитой лиц из Украины увеличилось на 23 110 (+0,5 %). Это динамика за

месяц. Об этом написал руководитель Международного центра научных исследований «Виртус» и главный редактор научного журнала Corporate Ownership and Control Александр Костюк.

► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

Кто приютил больше всего украинцев

Странами ЕС, принявшими наибольшее количество лиц из Украины, находящихся под временной защитой, были Германия (1260230 человек; 28,8% от общего количества в ЕС), Польша (965990; 22,1%) и Чехия (397185; 9,1%).

Среди стран ЕС количество лиц, находящихся под временной защитой, возросло в 23 странах, причем наибольший абсолютный рост наблюдался в Германии (+9610; +0,8%), Чехии (+4130; +1,1%) и Испании (+2560; +1,0%). Среди 4 стран ЕС, где было зафиксировано уменьшение, наибольшее уменьшение наблюдалось в Польше (-3250; -0,3%) и на Кипре (-1235; -4,8%).

Самые высокие показатели количества лиц, получивших временную защиту, на тысячу населения были зафиксированы в Чехии (36,4), Польше (26,5) и Словакии (25,8), в то время как соответствующий показатель на уровне ЕС составил 9,7 на тысячу населения.

Влияние занятых беженцев из Украины на динамику трудовых ресурсов в этих странах особенно ощутимо. По состоянию на 31 января 2026 года граждане Украины составили более 98,4% лиц, получивших временную защиту в ЕС.

Взрослые женщины составили 43,5% лиц, получивших временную защиту. Несовершеннолетние составляли почти треть (30,3%), а взрослые мужчины — не более четверти (26,1%) от общего количества. Итак, Украина сейчас является основным донором человеческого капитала для ЕС.

Читайте также: Германия изменяет систему соцвыплат: на что могут рассчитывать украинцы