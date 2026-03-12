Министерство социальной политики Украины должно подготовить на апрель программу специальной доплаты для пенсионеров и других граждан, получающих социальную помощь. Об этом сообщил президент Владимир Зеленский.
Минсоцполитики готовит программу доплат: 13 млн украинцев получат по 1500 грн
Кто и сколько получит
Предполагается, что единовременную выплату в размере 1500 гривен получат не менее 13 миллионов украинцев.
По словам Зеленского, доплата будет направлена, прежде всего, на поддержку людей с самыми низкими доходами — пенсионеров, а также других уязвимых категорий населения, которые уже получают государственную социальную помощь.
Средства будут начислены автоматически, без необходимости подавать дополнительные заявления или проходить бюрократические процедуры.
Выплаты получат именно те граждане, уровень доходов которых свидетельствует о необходимости дополнительной поддержки.
Источник: Минфин
