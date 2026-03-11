Общий уровень инфляции за время полномасштабного вторжения составил примерно 61%, однако отдельные категории товаров и услуг продемонстрировали более стремительный рост. Больше всего с января 2022 по февраль 2026 года выросли цены на электроэнергию, горючее, табак и отдельные продукты питания. Об этом сообщает Центр экономической стратегии.
Цены в Украине выросли на 61% за время полномасштабной войны: что подорожало больше всего
► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости
Электроэнергия
Электроэнергия подорожала почти втрое — на 178%. Во время войны тарифы для населения повышали два раза: в июне 2023 года — до 2,64 грн за кВтч, а в июне 2024 года — до 4,32 грн за кВтч.
В правительстве такие решения объясняли российскими обстрелами энергоинфраструктуры. Из-за них выросли расходы на импорт электроэнергии и восстановление поврежденных объектов.
В тех же обстоятельствах цены на газ и отопление почти не изменялись. Причина — мораторий на повышение тарифов для населения на природный газ и централизованное отопление, которое Верховная Рада ввела в августе 2022 года. Новая программа сотрудничества с МВФ предусматривает постепенный отказ от моратория.
Читайте также: В феврале 2026 цены в Украине выросли на 1%: что подорожало больше всего
Горючее
Горючее подорожало почти вдвое — на 98%. До полномасштабного вторжения среди основных поставщиков бензина, дизеля и сжиженного газа (LPG) были Россия и Беларусь. После начала войны эти поставки прекратились, и россияне стали обстреливать нашу переработку и инфраструктуру. Новая топливная логистика стала дороже, что повысило цены. Сейчас на цены также оказывает давление война между США и Ираном.
Читайте также: Почему в Украине дорожает горючее: глава АМКУ назвал ключевые факторы
Сигареты
Сигареты подорожали более чем вдвое — на 122%. Основная причина — постепенное повышение акцизов на табак. Украина пересматривает эти ставки, чтобы приблизить их к уровню ЕС.
Продукты
Продукты в целом подорожали примерно на 74%. Больше всего выросли цены на:
- фрукты (153%),
- рыбу и рыбные продукты (104%),
- масло (95%).
Среди причин — плохие урожаи в отдельные сезоны, потери аграрного производства из-за войны (оккупация и минирование земель, в частности в Херсонской области, нарушение логистики) и рост производственных затрат.
Комментарии - 6
З 1 березня 2025 року в Україні проведено масштабну індексацію пенсій — їх підвищено на 11,5%
З 1 березня 2024 року в Україні проведено масштабну індексацію пенсій — їх підвищено на 7,96%
З 1 березня 2023 року в Україні проведено масштабну індексацію пенсій — їх підвищено на 19,7%
подняли раз в году и затем ежемесячно выплачивают до очередного поднятия.
Але ж була ще й індексація пенсій з 1 березня 2022 року і вона становила 14,0%