Цены в Украине выросли на 61% за время полномасштабной войны: что подорожало больше всего

Общий уровень инфляции за время полномасштабного вторжения составил примерно 61%, однако отдельные категории товаров и услуг продемонстрировали более стремительный рост. Больше всего с января 2022 по февраль 2026 года выросли цены на электроэнергию, горючее, табак и отдельные продукты питания. Об этом сообщает Центр экономической стратегии.

Электроэнергия

Электроэнергия подорожала почти втрое — на 178%. Во время войны тарифы для населения повышали два раза: в июне 2023 года — до 2,64 грн за кВтч, а в июне 2024 года — до 4,32 грн за кВтч.

В правительстве такие решения объясняли российскими обстрелами энергоинфраструктуры. Из-за них выросли расходы на импорт электроэнергии и восстановление поврежденных объектов.

В тех же обстоятельствах цены на газ и отопление почти не изменялись. Причина — мораторий на повышение тарифов для населения на природный газ и централизованное отопление, которое Верховная Рада ввела в августе 2022 года. Новая программа сотрудничества с МВФ предусматривает постепенный отказ от моратория.

Горючее

Горючее подорожало почти вдвое — на 98%. До полномасштабного вторжения среди основных поставщиков бензина, дизеля и сжиженного газа (LPG) были Россия и Беларусь. После начала войны эти поставки прекратились, и россияне стали обстреливать нашу переработку и инфраструктуру. Новая топливная логистика стала дороже, что повысило цены. Сейчас на цены также оказывает давление война между США и Ираном.

Сигареты

Сигареты подорожали более чем вдвое — на 122%. Основная причина — постепенное повышение акцизов на табак. Украина пересматривает эти ставки, чтобы приблизить их к уровню ЕС.

Продукты

Продукты в целом подорожали примерно на 74%. Больше всего выросли цены на:

фрукты (153%),

рыбу и рыбные продукты (104%),

масло (95%).

Среди причин — плохие урожаи в отдельные сезоны, потери аграрного производства из-за войны (оккупация и минирование земель, в частности в Херсонской области, нарушение логистики) и рост производственных затрат.