українська
11 марта 2026, 19:43 Читати українською

Цены в Украине выросли на 61% за время полномасштабной войны: что подорожало больше всего

Общий уровень инфляции за время полномасштабного вторжения составил примерно 61%, однако отдельные категории товаров и услуг продемонстрировали более стремительный рост. Больше всего с января 2022 по февраль 2026 года выросли цены на электроэнергию, горючее, табак и отдельные продукты питания. Об этом сообщает Центр экономической стратегии.

Цены в Украине выросли на 61% за время полномасштабной войны: что подорожало больше всего

► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

Электроэнергия

Электроэнергия подорожала почти втрое — на 178%. Во время войны тарифы для населения повышали два раза: в июне 2023 года — до 2,64 грн за кВтч, а в июне 2024 года — до 4,32 грн за кВтч.

В правительстве такие решения объясняли российскими обстрелами энергоинфраструктуры. Из-за них выросли расходы на импорт электроэнергии и восстановление поврежденных объектов.

В тех же обстоятельствах цены на газ и отопление почти не изменялись. Причина — мораторий на повышение тарифов для населения на природный газ и централизованное отопление, которое Верховная Рада ввела в августе 2022 года. Новая программа сотрудничества с МВФ предусматривает постепенный отказ от моратория.

Читайте также: В феврале 2026 цены в Украине выросли на 1%: что подорожало больше всего

Горючее

Горючее подорожало почти вдвое — на 98%. До полномасштабного вторжения среди основных поставщиков бензина, дизеля и сжиженного газа (LPG) были Россия и Беларусь. После начала войны эти поставки прекратились, и россияне стали обстреливать нашу переработку и инфраструктуру. Новая топливная логистика стала дороже, что повысило цены. Сейчас на цены также оказывает давление война между США и Ираном.

Читайте также: Почему в Украине дорожает горючее: глава АМКУ назвал ключевые факторы

Сигареты

Сигареты подорожали более чем вдвое — на 122%. Основная причина — постепенное повышение акцизов на табак. Украина пересматривает эти ставки, чтобы приблизить их к уровню ЕС.

Продукты

Продукты в целом подорожали примерно на 74%. Больше всего выросли цены на:

  • фрукты (153%),
  • рыбу и рыбные продукты (104%),
  • масло (95%).

Среди причин — плохие урожаи в отдельные сезоны, потери аграрного производства из-за войны (оккупация и минирование земель, в частности в Херсонской области, нарушение логистики) и рост производственных затрат.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии - 6

+
0
Qwerty1999
Qwerty1999
11 марта 2026, 19:52
#
З 1 березня 2026 року в Україні проведено масштабну індексацію пенсій — їх підвищено на 12,1%

З 1 березня 2025 року в Україні проведено масштабну індексацію пенсій — їх підвищено на 11,5%

З 1 березня 2024 року в Україні проведено масштабну індексацію пенсій — їх підвищено на 7,96%

З 1 березня 2023 року в Україні проведено масштабну індексацію пенсій — їх підвищено на 19,7%

+
+15
lider2000
lider2000
11 марта 2026, 19:54
#
Моим родителям подняли на 400 и 500грн соответсвенно, в среднем на 10 баксов)))
+
0
Qwerty1999
Qwerty1999
11 марта 2026, 20:18
#
«Моим родителям подняли…»

подняли раз в году и затем ежемесячно выплачивают до очередного поднятия.
+
0
Qwerty1999
Qwerty1999
11 марта 2026, 20:25
#
З 1 березня 2023 року по 1 березня 2026 року загальний рівень індексації пенсій становив 61,52%.
Але ж була ще й індексація пенсій з 1 березня 2022 року і вона становила 14,0%
+
0
Ivavita
Ivavita
11 марта 2026, 21:31
#
А де та курка із своїм борщовим набором від зе?
+
0
Qwertroma
Qwertroma
11 марта 2026, 21:47
#
Приблизно 61%)))) пальне 98 %, продукти 74 %… ціни виросли на 100−120 %
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривает Ivavita и 9 незарегистрированных посетителей.
