11 марта 2026, 8:26

НБУ обновит правила перевозки валюты в Украине

Нацбанк предлагает обновить порядок организации инкассации денежных средств и перевозки валютных ценностей банков в Украине. Это обусловлено необходимостью учета требований закона «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно развития финансовой инклюзии в Украине» и обеспечения соответствия требованиям законодательства Европейского Союза, говорится в сообщении регулятора.

Нацбанк предлагает обновить порядок организации инкассации денежных средств и перевозки валютных ценностей банков в Украине.

► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

Что предлагает НБУ

В частности, Национальный банк предлагает требования к организации инкассации средств и перевозке валютных ценностей, действующих для банков, распространить на банк финансовой инклюзии и его коммерческих агентов (его подразделения).

Кроме того, регулятор намерен:

  • определить условия, при которых клиенты имеют право проставлять простую электронную подпись на сопроводительных документах при инкассации и перевозке ценностей;
  • уточнить формы сопроводительного кассового ордера в сумку с ценностями для перевозки других ценностей;
  • предусмотреть возможности оборудования оперативного автотранспорта специальными пиктограммами с учетом положений Регламента Европейского Парламента и Совета (ЕС) от 16 ноября 2011 г. № 1214/2011;
  • определить формы годовой отчетности для банков и юридических лиц, которые получили лицензию на осуществление операций с наличными деньгами и осуществляют деятельность по инкассации средств, перевозке валютных и других ценностей, по результатам их деятельности по инкассации средств и перевозке валютных ценностей.

Соответствующие изменения содержат проект постановления Правления Национального банка Украины «Об утверждении Изменений в Инструкции по организации инкассации средств и перевозки валютных ценностей банков в Украине» (далее — проект постановления), предлагаемого для обсуждения.

Читайте: Венгрия поставила условие Украине: деньги инкассаторов останутся, пока не заработает «Дружба»

Предполагается, что его нормы будут применяться к банкам, банкам финансовой инклюзии, юридическим лицам, которые получили лицензию на осуществление операций с наличными деньгами и осуществляют деятельность по инкассации средств, перевозке валютных и других ценностей.

На 1 марта 2026 года на рынке инкассаторских услуг работало 20 банков и 10 соответствующих юридических лиц.

Напомним

Как писал «Минфин», в четверг, 5 марта, во время регулярной перевозки ценностей между Австрией и Украиной венгерские силовые структуры безосновательно задержали два инкассаторских автомобиля и семь сотрудников Ощада.

По словам банка, транспортировка осуществлялась в рамках официального международного контракта с Raiffeisen Bank International AG (Австрия). Груз был оформлен по всем международным правилам и таможенным процедурам ЕС.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии

Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривают 88 незарегистрированных посетителей.
