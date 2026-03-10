Венгрия поставила условие Украине: деньги инкассаторов останутся, пока не заработает «Дружба»

В Венгрии заявили, что не вернут деньги инкассаторов Ощадбанка , пока Украина не возобновит работу нефтепровода Дружба. Такую позицию высказал министр транспорта страны Янош Лазар, а его слова приводили в итоговом материале местные СМИ, в частности через информационное агентство Telex, пишет hromadske.ua .

«Мы знаем, что украинцы очень нервничают. […] Если они нас шантажируют, мы не можем быть настолько глупыми, чтобы дать этому покой. Мы не сделали то, что сделали, случайно, мы им деньги не вернем. Деньги пока останутся здесь, мы ждем открытия нефтепровода и новых украинских денежных поставок через Венгрию», — отметил Янош Лазар.

Что известно

Поздно вечером 9 марта в «Официальном вестнике» Венгрии появилось постановление правительства с подписью Виктора Орбана.

В документе говорится, что венгры не смогли на месте выяснить право собственности на имущество, изъятое у украинских инкассаторов. В то же время Национальное аудиторское управление получило 60 дней на расследование происхождения, назначения и цели использования изъятых ценностей. Также лидер правящей партии «Фидес» Мате Кочиш подготовил законопроект об аресте изъятых средств и ценностей до завершения расследования.

Напомним

Как писал «Минфин», в четверг, 5 марта, во время регулярной перевозки ценностей между Австрией и Украиной венгерские силовые структуры безосновательно задержали два инкассаторских автомобиля и семь сотрудников Ощадбанка.

По словам банка, транспортировка осуществлялась в рамках официального международного контракта с Raiffeisen Bank International AG (Австрия). Груз был оформлен по всем международным правилам и таможенным процедурам ЕС.

В задержанных машинах были:

$40 млн;

35 млн евро;

9 кг банковского золота.

Уже днем венгерская налоговая служба подтвердила задержание семи инкассаторов Ощадбанка и двух автомобилей с наличными, следовавших из Австрии в Украину, заявив, что ведет уголовное производство по подозрению в отмывании денег.