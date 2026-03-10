Multi от Минфин
Цены на нефть упали после заявления Трампа о скором завершении войны на Ближнем Востоке

Цены на нефть во вторник, 10 марта, начали активное падение после того, как на предыдущей сессии они достигли максимума более чем за три года. Толчком к снижению стали заявления президента США Дональда Трампа, спрогнозировавшего скорое завершение войны на Ближнем Востоке, что ослабило опасения по поводу длительных перебоев в мировых поставках. Об этом сообщает Reuters.

Цены на нефть упали после заявления Трампа о скором завершении войны на Ближнем Востоке
Фото: pixabay

Читайте телеграмм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Резкое падение после рекордного прыжка

На утро вторника фьючерсы на нефть марки Brent упали на $6,28 (6,3%) — до $92,68 за баррель.

Американская нефть WTI подешевела на $6,19 (6,5%) — до $88,58 за баррель.

Ранее в ходе торгов оба контракта теряли до 11% стоимости, прежде чем частично отыграть падение.

Еще в понедельник, 9 марта, цены превышали $100 за баррель (высокий уровень с середины 2022 года). Рынок лихорадило из-за сокращения добычи Саудовской Аравией и опасений, что война между США, Израилем и Ираном приведет к масштабному дефициту топлива.

Фактор Трампа

Ситуация изменилась после телефонного разговора владимира путина с Дональдом Трампом, в ходе которого обсуждались предложения по быстрому урегулированию конфликта.

Сам Трамп в интервью CBS News заявил, что считает войну против Ирана «почти завершенной» и что Вашингтон опережает первоначальный график, оцениваемый в 4−5 недель.

«Комментарии Трампа о непродолжительной войне успокоили рынки. Вчера была перегрета реакция вверх, сегодня — чрезмерная реакция вниз», — отметил Сувро Саркар, руководитель энергетического сектора DBS Bank.

Он добавил, что, несмотря на падение Brent, ближневосточные сорта нефти (Murban и Dubai) все еще торгуются значительно выше $100 за баррель.

Угрозы Ирана и контрмеры Запада

Тегеран отреагировал на заявления Вашингтона агрессивно. Корпус стражей исламской революции (КСИР) заявил, что именно они «определят конец войны». Представитель КСИР подчеркнул: если атаки США и Израиля будут продолжены, Иран не позволит экспортировать «ни литра нефти» из региона.

Тем временем администрация Трампа рассматривает комплекс мер по сдерживанию цен:

  • Смягчение санкций в отношении российской нефти;
  • Высвобождение стратегических резервов нефти США;
  • Совместные действия стран «Большой семерки» (G7) по стабилизации рынка.

Читайте также: США временно приостанавливают часть санкций против нефтяного сектора россии

Аналитик Phillip Nova Приянка Сачдева отметила: как только трейдеры почувствовали, что пути поставки будут сохранены, «премия за панику», толкавшая цены выше $100, начала исчезать.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
