Нацбанк проведет операцию по обмену валюты для подкрепления касс банков

Национальный банк принял решение о проведении 9 марта 2026 года операций по обмену безналичной валюты банков на наличную валюту для подкрепления касс банковских учреждений. Это превентивное решение поддержит при необходимости наличную валютную ликвидность банков на должном уровне для удовлетворения потребностей украинцев, говорится в сообщении регулятора.

► Читайте телеграмм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Какая ситуация с наличной валютой на рынке

Сейчас ситуация с наличной валютой на валютном рынке стабильна. Банки обладают достаточным запасом наличной валюты — объем ее среднедневных остатков в банковских кассах соответствует прошлогоднему показателю.

В то же время незаконный захват инкассаторских машин Ощадбанка на территории Венгрии может повлечь за собой ситуативные логистические трудности с доставкой наличной валюты из-за границы.

Читайте также: Венгрия вышлет семерых инкассаторов Сбербанка, перевозивших валюту и золото на миллионы долларов

Учитывая это, Национальный банк при необходимости будет осуществлять операции по обмену безналичной валюты банков на наличную валюту для подкрепления касс банковских учреждений.

Частота и объем соответствующих операций будут зависеть от потребностей банковской системы в наличной валютной ликвидности.

Что происходит с рынком

В целом ситуация на валютном рынке устойчива. При режиме управляемой гибкости курс двигается в обе стороны, реагируя на изменения в балансе между спросом и предложением валюты.

Да, на этой неделе на котировки и ожидания рынка повлияли как внешние, так и внутренние ситуативные факторы.

Во-первых, активизация боевых действий на Ближнем Востоке усилила волатильность на мировых товарных и финансовых рынках. Во-вторых, в начале недели и месяца традиционно растет чистый спрос на валюту. Это связано с тем, что банки покупают валюту для покрытия операций с картами и наличными после выходных, а также с обновлением лимитов на онлайн-покупку валюты населением и перечисления дивидендов бизнесом.

По мере исчерпания этих факторов баланс на рынке улучшается, соответственно меняется курсовая динамика.

Национальный банк внимательно следит за ситуацией и сглаживает чрезмерные курсовые колебания. Объем международных резервов достаточен для поддержания устойчивости валютного рынка.

Читайте: Международные резервы сократились на 5% до $54,8 млрд

Операции по обмену наличной валюты на безналичную между Национальным банком и банками Украины никак не будут влиять на объем международных резервов Украины.