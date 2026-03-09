Multi от Минфин
9 марта 2026, 12:22 Читати українською

Доллар растет: инвесторы реагируют на угрозу энергетического кризиса

В понедельник, 9 марта доллар резко вырос, поскольку стремительное подорожание нефти заставило инвесторов искать убежища в наличных деньгах из-за опасений, что затяжная война на Ближнем Востоке серьезно нарушит поставки энергоносителей и нанесет ущерб мировому экономическому росту. Об этом сообщает Reuters.

В понедельник, 9 марта доллар резко вырос, поскольку стремительное подорожание нефти заставило инвесторов искать убежища в наличных деньгах из-за опасений, что затяжная война на Ближнем Востоке серьезно нарушит поставки энергоносителей и нанесет ущерб мировому экономическому росту.

► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

Что происходит с долларом

Доллар в Азии чуть не достиг отметки 159 иен, вырос на 0,4% до 158,47, а в отношении южнокорейской они вырос на 0,26% до 1485,50 после роста на целый 1% ранее в течение сессии.

По отношению к швейцарскому франку доллар вырос на 0,43% до 0,7795. Австралийский и новозеландский доллары сократили предварительные потери, торгуясь на 0,35% и 0,1% ниже соответственно.

Читайте: Война на Ближнем Востоке и в Украине: как отреагирует курс доллара и евро

Евро снизился на 0,6% до $1,1548, опустившись до 3,5-месячного минимума в начале сессии. Фунт стерлингов снизился на 0,7% до $1,3333.

Что говорят аналитики

«Доллар США получает поддержку от традиционных факторов и от статуса Соединенных Штатов как чистого экспортера энергии, резко контрастирующего с большинством стран Европы», — пояснил Рей Аттрилл, руководитель отдела валютной стратегии Национального банка Австралии.

Широкий обвал рынка вызвал хаотическую продажу активов в понедельник. Акции, облигации и драгоценные металлы упали, поскольку инвесторы, напуганные влиянием роста цен на нефть на мировую инфляцию и экономический рост, стали избегать риска и исходить из некоторых из самых прибыльных позиций.

«Чем дольше это будет продолжаться, тем масштабнее становится вред, напоминающий эффект домино. Именно это сейчас демонстрирует нефть рынка, который на прошлой неделе еще имел некоторые иллюзии, что все может быть не таким плохим», — отметил Майкл Эври, старший глобальный стратег Rabobank.

Читайте: Евро обновил минимум с ноября на фоне эскалации войны

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
