Почему НБУ отпустил гривну в момент топливного ажиотажа: объяснение эксперта

Финансовый аналитик Андрей Шевчишин на своей странице в Facebook проанализировал причины неожиданного ослабления национальной валюты в начале марта 2026 года. Несмотря на то, что объективных рыночных причин для резкого падения не наблюдалось, официальный курс доллара вырос на 3,2%, достигнув рекордных 43,8 грн. Евро выросло за первую неделю марта на 1,6% до 50,9 грн, хотя евро к доллару на мировом рынке упало на 2%.

Скрытые причины девальвации

Эксперт выделяет пять возможных факторов, которыми может руководствоваться Нацбанк, стимулируя плановую девальвацию:

Риски внешнего финансирования: неопределенность поступлений от партнеров в марте-апреле и блокирование кредита от Венгрии.

Бюджетный разрыв: недовыполнение доходной части бюджета за первые два месяца 2026 г. (в частности, слабые показатели внутреннего НДС).

Эффективность конвертации: необходимость получать больше гривни с каждой единицы валюты для покрытия плановых государственных расходов.

Ожидание будущего спроса: прогнозы НБУ по росту валютного спроса, который выбьет рынок из традиционных сезонных трендов.

Создание «запаса»: желание поднять рынок выше сейчас, чтобы во время сезонного укрепления гривны курс не упал ниже критических для бюджета уровней.

Аномалия рынка: спрос падает, а курс растет

Шевчишин обращает внимание на парадоксальную ситуацию: фактический дефицит валюты на межбанке за первые три дня марта снизился на 26,6% (до $78 млн. в сутки) по сравнению с предыдущей неделей. Общий чистый дефицит (с учетом наличного рынка) также сократился на 7%.

«Эти факты наводят меня на мысль, что это очередной шаг плановой и контролируемой девальвации от НБУ», — отмечает аналитик.

Прогнозы и влияние венгерского инцидента

Эксперт считает, что ситуация не критическая, поскольку большинство игроков рынка и импортеров уже заложили в свои бизнес-планы курс 45+ грн за доллар.

Относительно задержания двух инкассаторских автомобилей Сбербанка в Венгрии, Шевчишин оценивает объем заблокированных средств (условно эквивалент $90 млн) как значительный, но не фатальный. Эта сумма составляет около 10% всего объема наличной валюты, завезенной в Украину в январе. Тем не менее, это может создать временный дискомфорт на наличном рынке, если эти средства предназначались для подкрепления касс украинских банков.