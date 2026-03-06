Почему НБУ отпустил гривну в момент топливного ажиотажа: объяснение эксперта

Multi от Минфин
(8,9K+)
Оформи кредит — выиграй iPhone 16 Pro Max!
Установить
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Депозиты для бизнеса
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Кредиты для бизнеса
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
Зеленая карта
ОСАГО
Страхование жилья от шахедов
Карта Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Инвестиционные проекты
Каталог брокеров
Академия
Инвестиционные компании
Криптовалюта
Обмен криптовалют
Курс криптовалют
Пресейлы
Каталог криптобирж
Новости криптовалют
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютПресейлыКаталог криптобиржНовости криптовалют
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
Криптовалюта
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютПресейлыКаталог криптобиржНовости криптовалют
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

6 марта 2026, 15:04 Читати українською

Почему НБУ отпустил гривну в момент топливного ажиотажа: объяснение эксперта

Финансовый аналитик Андрей Шевчишин на своей странице в Facebook проанализировал причины неожиданного ослабления национальной валюты в начале марта 2026 года. Несмотря на то, что объективных рыночных причин для резкого падения не наблюдалось, официальный курс доллара вырос на 3,2%, достигнув рекордных 43,8 грн. Евро выросло за первую неделю марта на 1,6% до 50,9 грн, хотя евро к доллару на мировом рынке упало на 2%.

Почему НБУ отпустил гривну в момент топливного ажиотажа: объяснение эксперта
Фото: НБУ

► Читайте телеграмм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Скрытые причины девальвации

Эксперт выделяет пять возможных факторов, которыми может руководствоваться Нацбанк, стимулируя плановую девальвацию:

  • Риски внешнего финансирования: неопределенность поступлений от партнеров в марте-апреле и блокирование кредита от Венгрии.
  • Бюджетный разрыв: недовыполнение доходной части бюджета за первые два месяца 2026 г. (в частности, слабые показатели внутреннего НДС).
  • Эффективность конвертации: необходимость получать больше гривни с каждой единицы валюты для покрытия плановых государственных расходов.
  • Ожидание будущего спроса: прогнозы НБУ по росту валютного спроса, который выбьет рынок из традиционных сезонных трендов.
  • Создание «запаса»: желание поднять рынок выше сейчас, чтобы во время сезонного укрепления гривны курс не упал ниже критических для бюджета уровней.

Аномалия рынка: спрос падает, а курс растет

Шевчишин обращает внимание на парадоксальную ситуацию: фактический дефицит валюты на межбанке за первые три дня марта снизился на 26,6% (до $78 млн. в сутки) по сравнению с предыдущей неделей. Общий чистый дефицит (с учетом наличного рынка) также сократился на 7%.

«Эти факты наводят меня на мысль, что это очередной шаг плановой и контролируемой девальвации от НБУ», — отмечает аналитик.

Прогнозы и влияние венгерского инцидента

Эксперт считает, что ситуация не критическая, поскольку большинство игроков рынка и импортеров уже заложили в свои бизнес-планы курс 45+ грн за доллар.

Относительно задержания двух инкассаторских автомобилей Сбербанка в Венгрии, Шевчишин оценивает объем заблокированных средств (условно эквивалент $90 млн) как значительный, но не фатальный. Эта сумма составляет около 10% всего объема наличной валюты, завезенной в Украину в январе. Тем не менее, это может создать временный дискомфорт на наличном рынке, если эти средства предназначались для подкрепления касс украинских банков.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии

Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривают 12 незарегистрированных посетителей.
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами