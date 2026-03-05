Nvidia прекратила выпуск чипов H200 для китайского рынка: продажи так и не начались

Американская Nvidia прекратила производство чипов, предназначенных для китайского рынка, пишет Financial Times со ссылкой на два источника, знакомых с ситуацией.

► Читайте телеграмм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Что говорят в компании

Nvidia перераспределила производственные мощности на Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC) с выпуска чипов H200 на аппаратное обеспечение нового поколения Vera Rubin, пишет издание. Фактически Nvidia больше не ожидает значительных продаж H200 в Китае в ближайшей перспективе, отмечает газета.

После того как президент США Дональд Трамп в декабре объявил, что разрешит продажи, компания начала наращивать производство — она ожидала заказов на более чем 1 млн единиц от китайских клиентов.

Однако продажи так и не начались. Сначала госдепартамент стал настаивать на новых ограничениях, которые не позволили бы Китаю использовать H200 с целью подорвать национальную безопасность США.

Читайте также: Трамп дал добро Nvidia продавать Китаю ее вторые по мощности чипы. Реакция Пекина

Затем КНР ввела запретила использовать зарубежные чипы в своей критической инфраструктуре.

Напомним

15 января Президент США Дональд Трамп подписал распоряжение о введении 25% пошлины на импорт мощнейших чипов для искусственного интеллекта. Под действие новых тарифов попали флагманские решения от лидеров рынка — в частности, процессоры Nvidia H200 и AMD MI325X. Решение базируется на результатах девятимесячного расследования по угрозам национальной безопасности,

Справка

H200 — один из процессоров для искусственного интеллекта предыдущего поколения Nvidia, напоминает газета. Vera Rubin, представленная в этом году, является новейшей архитектурой чипов, разработанной для более сложных систем ИИ и пользующейся высоким спросом у ведущих технологических компаний США, включая OpenAI и Google.