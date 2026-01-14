Multi от Минфин
українська
14 января 2026, 13:12

Трамп дал добро Nvidia продавать Китаю ее вторые по мощности чипы. Реакция Пекина

Администрация президента США Дональда Трампа официально позволила экспортировать в Китай вторые по мощности чипы Nvidia H200, опубликовав правила, по которым американское правительство будет одобрять подобные сделки, сообщил Reuters.

Администрация президента США Дональда Трампа официально позволила экспортировать в Китай вторые по мощности чипы Nvidia H200, опубликовав правила, по которым американское правительство будет одобрять подобные сделки, сообщил Reuters.

Одобрение Трампом

В новом постановлении американское Министерство торговли пообещало рассматривать заявки на экспорт чипов для ИИ в Китай в индивидуальном порядке.
Фото: Дональд Трамп

► Читайте телеграмм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Одобрение Трампом

В новом постановлении американское Министерство торговли пообещало рассматривать заявки на экспорт чипов для ИИ в Китай в индивидуальном порядке. Таким образом ведомство смягчило ранее существовавшую позицию США, предполагавшую отказ в любом запросе на разрешение продажи клиентам в этой стране.

Документ устанавливает лицензионные требования для Nvidia и ее конкурента, компании Advanced Micro Devices. В частности, они должны подтвердить отсутствие дефицита этих процессоров в США и показать, что продажи чипов в Китай не приведут к сокращению производственных мощностей, доступных внутренним покупателям. В целом на КНР не может приходится более 50% от общего объема чипов, продаваемых американцам.

В свою очередь, китайские покупатели должны продемонстрировать «достаточные меры безопасности» и не использовать чипы в военных целях. Последнее условие совпадает с требованиями властей самой КНР.

Неделю назад Bloomberg со ссылкой на источники сообщал, что Китай может до конца квартала разрешить импортировать продвинутые американские чипы только для ограниченных коммерческих целей. Использовать же H200 в армии, важных государственных учреждениях, объектах критической инфраструктуры и государственных предприятиях будет запрещено «из соображений безопасности».

Компании также должны будут соответствовать принципу «знай своего клиента», чтобы предотвратить несанкционированное использование технологий, подчеркивает Министерство торговли США в постановлении. Отдельно в документе упомянуто, что заявитель обязан предоставить список конечных пользователей в России, Беларуси, Иране, на Кубе, в Венесуэле, Северной Корее, Макао и самом Китае.

Кроме того, чипы должны будут пройти независимое тестирование в США.

Трамп анонсировал отмену экспортного контроля над чипами H200 в начале декабря 2025 года. Это решение приветствовали ключевые производители чипов Nvidia и AMD. Компании отмечали, что оно поспособствует развитию индустрии и создаст больше высокооплачиваемых рабочих мест.

Последние чипы Nvidia — Blackwell — а также чипы следующего поколения Rubin не входят в сделку, отмечал Трамп. По его словам, 25% доходов от экспорта H200 в Китай пойдут в американский бюджет.

Реакция Пекина

При этом, хотя сам Трамп и сообщил, что председатель КНР Си Цзиньпин «отреагировал положительно», Китай к инициативе, вероятно, все же пока относится настороженно. Как передал в среду, 14 января, Reuters со ссылкой на источники, китайские власти на этой неделе напомнили, что ввоз чипов Nvidia в Китай запрещен.

До этого, по данным собеседников, чиновники из правительства КНР попросили местные технологические компании не закупать эти чипы без необходимости. «Формулировки официальных лиц настолько строгие, что по сути это запрет на данный момент, хотя в будущем ситуация может измениться», — сказал один из источников агентства.

В конце декабря собеседники Reuters заявили, что H200 вызвали ажиотажный спрос со стороны китайских компаний. Всего они разместили заказы примерно на 2 млн чипов на 2026 год, при том что всего у Nvidia их лишь около 700 тысяч. Стоимость каждого чипа — $27 тысяч.

Китай пытается самостоятельно производить продвинутые чипы, необходимые для ИИ — в частности, их выпускает местный IT-гигант Huawei.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
