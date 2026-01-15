Трамп вводит 25% пошлины на топовые ИИ-чипы Nvidia и AMD

Multi от Минфин
(8,9K+)
Оформи кредит — выиграй iPhone 16 Pro Max!
Установить
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Депозиты для бизнеса
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Кредиты для бизнеса
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
Зеленая карта
ОСАГО
Страхование жилья от шахедов
Карта Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Инвестиционные проекты
Каталог брокеров
Академия
Инвестиционные компании
Криптовалюта
Обмен криптовалют
Курс криптовалют
Каталог криптобирж
Новости криптовалют
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобиржНовости криптовалют
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
Криптовалюта
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобиржНовости криптовалют
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

15 января 2026, 13:06 Читати українською

Трамп вводит 25% пошлины на топовые ИИ-чипы Nvidia и AMD

Президент США Дональд Трамп подписал распоряжение о введении 25% пошлины на импорт мощнейших чипов для искусственного интеллекта. Под действие новых тарифов попали флагманские решения от лидеров рынка — в частности, процессоры Nvidia H200 и AMD MI325X. Решение базируется на результатах девятимесячного расследования по угрозам национальной безопасности, об этом сообщает Reuters.

Трамп вводит 25% пошлины на топовые ИИ-чипы Nvidia и AMD
Фото: pixabay

► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

Администрация Трампа стремится радикально изменить цепи поставок, чтобы стимулировать производство полупроводников внутри США.

В настоящее время США производят только около 10% необходимых им чипов, полагаясь на зарубежные заводы (преимущественно на Тайване). Белый дом прямо называет такую зависимость «критическим риском» для экономики и обороны.

Кто освобожден от пошлины

Несмотря на радикальность шага, Вашингтон действует избирательно, чтобы не «задушить» ключевые области США. Тарифы не будут применяться к импортируемым чипам для:

  • Американских дата-центров (крупнейших потребителей ИИ-мощностей);
  • Стартапов в области технологий;
  • Гражданского промышленного сектора и потребительской электроники;
  • Государственный сектор США.

Чипы для Китая

Наиболее резонансной частью приказа явилась новая процедура экспорта в Китай. Теперь чипы Nvidia и AMD, изготовленные на Тайване (заводом TSMC) и предназначенные для китайского рынка, должны обязательно делать «крюк» через территорию США:

  • Чипы привозят в США для тестирования в независимых лабораториях.
  • При пересечении границы США на них начисляется та же 25% пошлина.
  • После проверки и уплаты налога они могут быть отправлены в Китай.

Фактически это способ для правительства США получить долю доходов от продаж в КНР, которые раньше пытались полностью запретить.

Реакция рынка и бизнеса

Акции Nvidia, AMD и Qualcomm отреагировали на новость умеренным понижением на внебиржевых торгах.

«Мы соблюдаем все законы и политик экспортного контроля США», — коротко прокомментировали в AMD. Представители Nvidia ранее одобрительно отзывались о возможности конкурировать на рынке Китая даже при уплате пошлины, считая это лучшим вариантом, чем полное эмбарго.

Что дальше

Министр торговли США Говард Латник имеет право расширять список исключений. Однако в Белом доме уже предупредили: если к лету 2026 года производители не продемонстрируют готовности переносить заводы в США, пошлины могут стать еще более масштабными и распространиться на более широкий перечень электроники.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии

Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривает Nasonov2004 и 9 незарегистрированных посетителей.
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами