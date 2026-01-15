Трамп вводит 25% пошлины на топовые ИИ-чипы Nvidia и AMD

Президент США Дональд Трамп подписал распоряжение о введении 25% пошлины на импорт мощнейших чипов для искусственного интеллекта. Под действие новых тарифов попали флагманские решения от лидеров рынка — в частности, процессоры Nvidia H200 и AMD MI325X. Решение базируется на результатах девятимесячного расследования по угрозам национальной безопасности, об этом сообщает Reuters.

Администрация Трампа стремится радикально изменить цепи поставок, чтобы стимулировать производство полупроводников внутри США.

В настоящее время США производят только около 10% необходимых им чипов, полагаясь на зарубежные заводы (преимущественно на Тайване). Белый дом прямо называет такую зависимость «критическим риском» для экономики и обороны.

Кто освобожден от пошлины

Несмотря на радикальность шага, Вашингтон действует избирательно, чтобы не «задушить» ключевые области США. Тарифы не будут применяться к импортируемым чипам для:

Американских дата-центров (крупнейших потребителей ИИ-мощностей);

Стартапов в области технологий;

Гражданского промышленного сектора и потребительской электроники;

Государственный сектор США.

Чипы для Китая

Наиболее резонансной частью приказа явилась новая процедура экспорта в Китай. Теперь чипы Nvidia и AMD, изготовленные на Тайване (заводом TSMC) и предназначенные для китайского рынка, должны обязательно делать «крюк» через территорию США:

Чипы привозят в США для тестирования в независимых лабораториях.

При пересечении границы США на них начисляется та же 25% пошлина.

После проверки и уплаты налога они могут быть отправлены в Китай.

Фактически это способ для правительства США получить долю доходов от продаж в КНР, которые раньше пытались полностью запретить.

Реакция рынка и бизнеса

Акции Nvidia, AMD и Qualcomm отреагировали на новость умеренным понижением на внебиржевых торгах.

«Мы соблюдаем все законы и политик экспортного контроля США», — коротко прокомментировали в AMD. Представители Nvidia ранее одобрительно отзывались о возможности конкурировать на рынке Китая даже при уплате пошлины, считая это лучшим вариантом, чем полное эмбарго.

Что дальше

Министр торговли США Говард Латник имеет право расширять список исключений. Однако в Белом доме уже предупредили: если к лету 2026 года производители не продемонстрируют готовности переносить заводы в США, пошлины могут стать еще более масштабными и распространиться на более широкий перечень электроники.