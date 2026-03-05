Multi от Минфин
5 марта 2026, 10:20

С 5 марта в Польше изменились правила для 1,5 млн украинцев: что предусматривает новый закон

5 марта 2026 года вступили в силу положения, которые будут регулировать не только правила пребывания украинцев в Польше, но и введут новые обязанности для работодателей, которые будут принимать на работу граждан Украины. Изменения коснутся 1,5 миллионов украинцев, пишет Inpoland.

► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

Что предусматривает новый закон

Украинцам, имеющим статус PESEL UKR, не нужно принимать никаких дополнительных мер, чтобы продолжать пользоваться временной защитой.

Однако те украинцы, которые получили PESEL UKR без предъявления действительного удостоверения личности, должны подтвердить свои данные в уженде не позднее 31 августа 2026 года. Если этого не сделать, их статус будет изменен на NUE (незаконное пребывание) с 1 сентября, то есть они лишатся права на легальное проживание в Польше.

Читайте: Польша отменяет спецзакон для украинцев: что изменится с 5 марта

С 5 марта 2026 года украинцы, которые въедут в Польшу с целью получения временной защиты, получат всего 30 дней для подачи заявления на получение номера PESEL UKR. Это правило преследует цель ограничить случаи неофициального превышения срока пребывания. В то же время пребывание за пределами Польши дольше 30 дней может привести к потере статуса UKR, что влияет на сезонных работников и лиц, командированных на работу за границу.

Украинцы, имеющие PESEL UKR, и в дальнейшем будут иметь упрощенный доступ к польскому рынку труда — по-прежнему достаточно подать сообщение в районное управление занятости, без необходимости получения разрешения.

Новые правила также позволяют украинцам вести бизнес на тех же условиях, что и гражданам Польши. В 2026 году должна быть введена карта быта CUKR, которая будет выдаваться на три года лицам, находящимся под временной защитой. Этот документ обеспечивает полный доступ к рынку труда без дополнительных формальностей, право вести бизнес и возможность путешествовать по Шенгенской зоне до 90 дней в течение любого 180-дневного периода.

Изменения также будут касаться здравоохранения. Начиная с 5 марта, беженцы из Украины смогут получить доступ ко всем медицинским услугам при наличии страховки и уплаты медицинских взносов. Исключения составляют жертвы войны, беременные женщины и женщины после родов, дети и подростки, жертвы насилия.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
Комментарии - 3

Комментарии - 3

+
+15
Qwerty1999
Qwerty1999
5 марта 2026, 11:18
#
Неужели у 1,5 млн украинцев в Польше до сих пор нет загранпаспортов,
что их эти изменения будут их касаться.

Заголовок не соответствует тексту статьи и реальной действительности.
+
+30
TattiReuven
TattiReuven
5 марта 2026, 13:30
#
Представьте себе может и нет . Люди до сих пор живут по внутренним украинским в ЕС и очень удивляются почему нельзя. Переезжают из страны в страну, страховки, не платят. Вообще, закручивание гаек в ЕС — отлично
+
0
R S
R S
5 марта 2026, 14:26
#
Заголовок не соответствует тексту статьи и реальной действительности.

Да, реальность сейчас такая:

В Польше участились случаи задержания и высылки украинцев, сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу МВД Польши Кервинского.
Только за одну ночь 91 украинец был вынужден вернуться на родину. Что происходит?
▪️ К операции привлечено 27 тысяч офицеров, включая элитные подразделения по борьбе с киберпреступностью. Польша усиливает миграционный контроль до максимума;
▪️ Проведено 1800 точечных проверок: силовики посещают хостелы, частные дома и рабочие места;
▪️ Силовики искали не только тех, кто скрывается от правосудия, но и тех, чье пребывание в стране уже давно стало нелегальным;
▪️ Причины, по которым наши граждане были депортированы: нарушение сроков пребывания, нелегальная работа, угроза безопасности, криминальные ордера.
Польские власти подчеркивают, что такие операции теперь будут регулярными.
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривают 51 незарегистрированный посетитель.
