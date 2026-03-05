АМКУ проверит причины удорожания топлива на АЗС, но говорит, что цены не подлежат госрегулированию

Антимонопольный комитет Украины предпримет меры контроля по причинам повышения цен на топливо на украинских автозаправочных станциях в начале марта 2026 года. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Что говорят в АМКУ

«За последние дни мировой рынок нефти и нефтепродуктов продемонстрировал существенный рост котировок. Увеличились цены на горючее и в сетях АЗС нашей страны. Антимонопольный комитет Украины осуществляет меры контроля ситуации на рынках светлых нефтепродуктов с целью выяснения наличия/отсутствия признаков нарушения законодательства о защите экономической конкуренции в действиях операторов АЗС при поднятии цен в начале марта 2026 года», — говорится в сообщении.

В рамках этих мероприятий Комитет 4 марта 2026 года направил участникам рынков требования о предоставлении информации, необходимой для установления причин роста цен.

В требованиях установлены максимально сжатые сроки предоставления информации.

После ее получения Комитет проведет оперативный анализ предоставленных данных и в случае выявления признаков нарушения законодательства о защите экономической конкуренции будет принимать соответствующие меры.

В то же время, в АМКУ отмечают, что цены на светлые нефтепродукты не подлежат государственному регулированию, украинский рынок светлых нефтепродуктов полностью зависит от импорта нефтепродуктов, колебания мировых цен сказываются и на стоимости горючего для потребителей.

Повышение стоимости горючего носит общеевропейский характер и наблюдается не только в Украине.

Напомним

Как писал Минфин, за 2 дня цены на топливо (бензин, дизель) в Украине выросли на 10−14% (в среднем +10 грн на литр). В Европе — на 2−3% (+ 2 — 3 грн).