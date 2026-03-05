Multi от Минфин
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Депозиты для бизнеса
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Кредиты для бизнеса
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
Зеленая карта
ОСАГО
Страхование жилья от шахедов
Карта Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Инвестиционные проекты
Каталог брокеров
Академия
Инвестиционные компании
Криптовалюта
Обмен криптовалют
Курс криптовалют
Пресейлы
Каталог криптобирж
Новости криптовалют
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
Валюта
Депозиты
Кредиты
Банки
Страхование
Инвестиции
Криптовалюта
Индексы
5 марта 2026, 9:43

АМКУ проверит причины удорожания топлива на АЗС, но говорит, что цены не подлежат госрегулированию

Антимонопольный комитет Украины предпримет меры контроля по причинам повышения цен на топливо на украинских автозаправочных станциях в начале марта 2026 года. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Антимонопольный комитет Украины предпримет меры контроля по причинам повышения цен на топливо на украинских автозаправочных станциях в начале марта 2026 года.

► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

Что говорят в АМКУ

«За последние дни мировой рынок нефти и нефтепродуктов продемонстрировал существенный рост котировок. Увеличились цены на горючее и в сетях АЗС нашей страны. Антимонопольный комитет Украины осуществляет меры контроля ситуации на рынках светлых нефтепродуктов с целью выяснения наличия/отсутствия признаков нарушения законодательства о защите экономической конкуренции в действиях операторов АЗС при поднятии цен в начале марта 2026 года», — говорится в сообщении.

В рамках этих мероприятий Комитет 4 марта 2026 года направил участникам рынков требования о предоставлении информации, необходимой для установления причин роста цен.

Читайте: АМКУ взялся за торговцев горючим, но результат не будет быстрым — Гетманцев

В требованиях установлены максимально сжатые сроки предоставления информации.

После ее получения Комитет проведет оперативный анализ предоставленных данных и в случае выявления признаков нарушения законодательства о защите экономической конкуренции будет принимать соответствующие меры.

В то же время, в АМКУ отмечают, что цены на светлые нефтепродукты не подлежат государственному регулированию, украинский рынок светлых нефтепродуктов полностью зависит от импорта нефтепродуктов, колебания мировых цен сказываются и на стоимости горючего для потребителей.

Повышение стоимости горючего носит общеевропейский характер и наблюдается не только в Украине.

Напомним

Как писал Минфин, за 2 дня цены на топливо (бензин, дизель) в Украине выросли на 10−14% (в среднем +10 грн на литр). В Европе — на 2−3% (+ 2 — 3 грн).

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии - 1

+
0
kadaad1988
kadaad1988
5 марта 2026, 11:22
#
Еще как попадают под гос регулирование!!! Вопрос кто в государстве поднимает акцизы на топливо??? Есть такая зеленая погань у власти!!!
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривает 1 незарегистрированный посетитель.
