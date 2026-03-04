Multi от Минфин
4 марта 2026, 17:53 Читати українською

За три дня в мире ничего не меняется: почему тогда бензин дорожает

На фоне боевых действий в Иране и усложнения глобальных поставок нефти, в Украине стремительно растут цены на топливо. По некоторым оценкам, через несколько дней они уже прибавили 10−14%. Обосновано ли такое подорожание, рассказывает директор Консалтинговой группы А-95 Сергей Куюн.

На фоне боевых действий в Иране и усложнения глобальных поставок нефти, в Украине стремительно растут цены на топливо.

Хотелось предотвратить это, но нет, это произошло. Паника. Именно она запустила маховик роста цен и уже не понятно, кто первый начал — сети АЗС или покупатели топлива.

Последние тоже находятся под прессингом международных трейдеров и производителей, которые начали пугать сокращением поставок и под эти разговоры нагонять цену.

Но в начале процесса безусловно стоит война в Иране. Все смотрят новости, слушают о перекрытии проливов и… едут на заправки своих стран заправлять полный бак. Это видят местные поставщики и начинают транслировать это дальше.

В Украине за последние дни реализация через АЗС выросла на 50%, а в некоторых еще больше. Процесс пошел еще с понедельника, когда все было более-менее спокойно. Ну, потому что новости.

Между тем, у нас все хорошо. Запасы в сетях есть, в частности все залиты бензином. Есть и дизтопливо, с исчезновением морозов его стало больше, все шлюзы открылись. Но ажиотажный спрос опустошает АЗС. Думаю, ажиотаж уже раздул цены минимум на 5 грн/л.

«У нас есть дешевые запасы, но топливо выносят так быстро, что мы вынуждены ориентироваться на текущие высокие котировки, потому что топливо по текущим мировым ценам поступит в продажу не через 2 недели, а уже на следующей при таких темпах продаж», — говорит топ одной из крупнейших сетей. Вчера дизтопливо в Лондоне пробило отметку $1000/т и сразу достигло $1102/т, или $250/т за три дня.

«Мы вынуждены поднимать цены и фактически отдавать клиентов конкурентам, чтобы нас элементарно не высушили и мы не перешли исключительно на талоны», — продолжает он. Проблема в том, что конкуренты тоже бегут вверх.

В условиях паники искать логику ценообразования бесполезно. Именно паника максимально усугубила весенний кризис 2022 года: если бы тогда все не бросились на заправки с канистрами и бочками, а ограничились текущим потреблением, то, скорее всего, обошлись бы без того месячного блэкаута, когда работали всего две сети.

Еще раз. У нас все хорошо, все есть, повода для паники нет. Физически в большом мире ничего не может измениться за 3 дня. Все залиты нефтью, а странами Персидского залива все производство не ограничивается. Европа имеет 90-дневный запас топлива и нефти.

Ждем хороших новостей из Ормузского пролива. Вчера Трамп заявил, что готов конвоировать танкеры с нефтью и топливом через пролив. Думаю, на этой неделе многое прояснится и кто-то пожалеет, что залил по 70 грн/л ту 200-литровую бочку.

Автор:
Куюн Сергей
директор Консалтинговой группы А-95, эксперт с энергетики Куюн Сергей
Консалтинговая группа А-95
Источник: Минфин
