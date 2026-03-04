За два дня цены на топливо в Украине выросли на 10-14% — в среднем +10 грн

За 2 дня цены на горючее (бензин, дизель) в Украине выросли на 10−14% (в среднем +10 грн на литр). В Европе — на 2−3% (+2 — 3 грн). Об этом написал эксперт посоциальной и экономической политике, эксминистр соцполитики Павел Розенко.

По его словам, в Украине четкий признак мародерства и картельного сговора сетей АЗС.

«Президент — молчит, Правительство — спит! Антимонопольный комитет — „пилит“ бабло с АЗС-картелями? И это не о заправке собственных авто „богатых и состоятельных“. Это о том, что сейчас в Украине рвутся вверх цены на все», — написал Розенко.

Напомним

Как писал «Минфин», глава Налогового комитета ВР обратился к представителям топливного рынка с призывом воздержаться от необоснованного повышения цен на топливо на фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке.