Средняя зарплата в Украине уменьшилась на 9,5% — Госстат

Средняя заработная плата в Украине в январе 2026 составила 27 975 грн, что на 9,5% меньше по сравнению с декабрем 2025 года. Об этом свидетельствуют данные Государственной службы статистики.

► Читайте «Минфин» в Instagram: главные новости об инвестициях и финансах

Региональный разрез

Уровень оплаты труда существенно отличается в зависимости от области. Наивысшее состояние демонстрируют жители столичного региона, тогда как в некоторых областях показатели не достигают отметки в 20 тысяч гривен.

Лидеры по уровню зарплат:

г. Киев: 43 865 грн.

Киевская область: 28 598 грн.

Самые низкие показатели:

Кировоградская область: 19 996 грн.

Черновицкая область: 19 984 грн.

Зарплаты по отраслям

Сектор IT и телекоммуникаций уверенно удерживает лидерство, опережая наименее оплачиваемые сферы более чем в четыре раза.

Самая высокая оплата: сфера информации и телекоммуникаций — 76 905 грн.

Самая низкая оплата: искусство, спорт, развлечения и отдых — 17 828 грн.

Задолженность перед работниками

По состоянию на 1 февраля 2026 г. общая сумма задолженности по выплате заработной платы в Украине составляет 3,4 млрд грн.

Напомним

«Минфин» писал, что в декабре 2025 года был зафиксирован существенный рост доходов граждан — средняя заработная плата в стране достигла отметки 30 926 грн, что на 13,8% больше по сравнению с ноябрем 2025 года.