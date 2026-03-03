Средняя заработная плата в Украине в январе 2026 составила 27 975 грн, что на 9,5% меньше по сравнению с декабрем 2025 года. Об этом свидетельствуют данные Государственной службы статистики.
Средняя зарплата в Украине уменьшилась на 9,5% — Госстат
Региональный разрез
Уровень оплаты труда существенно отличается в зависимости от области. Наивысшее состояние демонстрируют жители столичного региона, тогда как в некоторых областях показатели не достигают отметки в 20 тысяч гривен.
Лидеры по уровню зарплат:
- г. Киев: 43 865 грн.
- Киевская область: 28 598 грн.
Самые низкие показатели:
- Кировоградская область: 19 996 грн.
- Черновицкая область: 19 984 грн.
Зарплаты по отраслям
Сектор IT и телекоммуникаций уверенно удерживает лидерство, опережая наименее оплачиваемые сферы более чем в четыре раза.
- Самая высокая оплата: сфера информации и телекоммуникаций — 76 905 грн.
- Самая низкая оплата: искусство, спорт, развлечения и отдых — 17 828 грн.
Задолженность перед работниками
По состоянию на 1 февраля 2026 г. общая сумма задолженности по выплате заработной платы в Украине составляет 3,4 млрд грн.
Напомним
«Минфин» писал, что в декабре 2025 года был зафиксирован существенный рост доходов граждан — средняя заработная плата в стране достигла отметки 30 926 грн, что на 13,8% больше по сравнению с ноябрем 2025 года.
