3 марта 2026, 8:02 Читати українською

Средняя зарплата в Украине уменьшилась на 9,5% — Госстат

Средняя заработная плата в Украине в январе 2026 составила 27 975 грн, что на 9,5% меньше по сравнению с декабрем 2025 года. Об этом свидетельствуют данные Государственной службы статистики.

Средняя зарплата в Украине уменьшилась на 9,5% – Госстат
Фото: НБУ

Региональный разрез

Уровень оплаты труда существенно отличается в зависимости от области. Наивысшее состояние демонстрируют жители столичного региона, тогда как в некоторых областях показатели не достигают отметки в 20 тысяч гривен.

Лидеры по уровню зарплат:

  • г. Киев: 43 865 грн.
  • Киевская область: 28 598 грн.

Самые низкие показатели:

  • Кировоградская область: 19 996 грн.
  • Черновицкая область: 19 984 грн.

Зарплаты по отраслям

Сектор IT и телекоммуникаций уверенно удерживает лидерство, опережая наименее оплачиваемые сферы более чем в четыре раза.

  • Самая высокая оплата: сфера информации и телекоммуникаций — 76 905 грн.
  • Самая низкая оплата: искусство, спорт, развлечения и отдых — 17 828 грн.

Задолженность перед работниками

По состоянию на 1 февраля 2026 г. общая сумма задолженности по выплате заработной платы в Украине составляет 3,4 млрд грн.

Напомним

«Минфин» писал, что в декабре 2025 года был зафиксирован существенный рост доходов граждан — средняя заработная плата в стране достигла отметки 30 926 грн, что на 13,8% больше по сравнению с ноябрем 2025 года.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии - 1

+
+15
Abramon
Abramon
3 марта 2026, 8:33
#
«Чернівецька область: 19 984 грн." — проте оренда житла зі столичним цінником)))
