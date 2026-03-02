1,8 млрд грн номиналом 1, 2, 5 и 10 гривен перестали быть деньгами: почему большую часть этой суммы уже не обменяют

С сегодняшнего дня бумажные банкноты номиналом 1, 2, 5 и 10 гривен официально утратили статус законного платежного средства, а общая сумма таких денег, остающихся у украинцев, составляет 1,8 миллиарда гривен. Рассчитаться этими купюрами в торговых сетях или сфере услуг больше невозможно, поэтому для сохранения стоимости своих средств гражданам придется обращаться в банковские отделения. Об этом сообщает финансовый аналитик инвестгруппы ICU Михаил Демкив.

Куда исчезли самые маленькие номиналы

Значительная часть от общей суммы в 1,8 миллиарда гривен уже давно не существует физически. Это объясняется тем, что бумажные деньги мелкого номинала очень быстро изнашиваются в процессе ежедневного обращения. Металлические монеты номиналом 1 и 2 гривны начали появляться в кошельках украинцев еще в 2018 году, постепенно вытесняя своих бумажных предшественников.

Интересно, что в первые годы после введения монет количество бумажных банкнот стабильно уменьшалось, однако в последнее время этот показатель практически остановился на одном уровне. По данным Национального банка, на учете формально остается около 340 миллионов купюр по одной гривне и 130 миллионов купюр по две гривны. Однако эксперт отмечает, что львиная доля из них, скорее всего, давно утеряна или полностью повреждена.

Проблема «пятерок» и «десяток»

С банкнотами номиналом 5 и 10 гривен ситуация выглядит иначе. Несмотря на то, что за время полномасштабной войны инфляция существенно снизила их реальную покупательную способность, украинцы продолжали активно пользоваться ими в повседневных расчетах.

Эксперт подчеркивает, что быстрый отказ от этих купюр может стать проблемой: «Вывод их из обращения (а это почти 1,2 млрд грн) может вызвать определенные неудобства для граждан».

