1,8 млрд грн номиналом 1, 2, 5 и 10 гривен перестали быть деньгами: почему большую часть этой суммы уже не обменяют

Multi от Минфин
(8,9K+)
Оформи кредит — выиграй iPhone 16 Pro Max!
Установить
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Депозиты для бизнеса
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Кредиты для бизнеса
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
Зеленая карта
ОСАГО
Страхование жилья от шахедов
Карта Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Инвестиционные проекты
Каталог брокеров
Академия
Инвестиционные компании
Криптовалюта
Обмен криптовалют
Курс криптовалют
Пресейлы
Каталог криптобирж
Новости криптовалют
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютПресейлыКаталог криптобиржНовости криптовалют
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
Криптовалюта
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютПресейлыКаталог криптобиржНовости криптовалют
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

2 марта 2026, 19:21 Читати українською

1,8 млрд грн номиналом 1, 2, 5 и 10 гривен перестали быть деньгами: почему большую часть этой суммы уже не обменяют

С сегодняшнего дня бумажные банкноты номиналом 1, 2, 5 и 10 гривен официально утратили статус законного платежного средства, а общая сумма таких денег, остающихся у украинцев, составляет 1,8 миллиарда гривен. Рассчитаться этими купюрами в торговых сетях или сфере услуг больше невозможно, поэтому для сохранения стоимости своих средств гражданам придется обращаться в банковские отделения. Об этом сообщает финансовый аналитик инвестгруппы ICU Михаил Демкив.

С сегодняшнего дня бумажные банкноты номиналом 1, 2, 5 и 10 гривен официально утратили статус законного платежного средства, а общая сумма таких денег, остающихся у украинцев, составляет 1,8 миллиарда гривен.

► Подписывайтесь на телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Куда исчезли самые маленькие номиналы

Значительная часть от общей суммы в 1,8 миллиарда гривен уже давно не существует физически. Это объясняется тем, что бумажные деньги мелкого номинала очень быстро изнашиваются в процессе ежедневного обращения. Металлические монеты номиналом 1 и 2 гривны начали появляться в кошельках украинцев еще в 2018 году, постепенно вытесняя своих бумажных предшественников.

Интересно, что в первые годы после введения монет количество бумажных банкнот стабильно уменьшалось, однако в последнее время этот показатель практически остановился на одном уровне. По данным Национального банка, на учете формально остается около 340 миллионов купюр по одной гривне и 130 миллионов купюр по две гривны. Однако эксперт отмечает, что львиная доля из них, скорее всего, давно утеряна или полностью повреждена.

Проблема «пятерок» и «десяток»

С банкнотами номиналом 5 и 10 гривен ситуация выглядит иначе. Несмотря на то, что за время полномасштабной войны инфляция существенно снизила их реальную покупательную способность, украинцы продолжали активно пользоваться ими в повседневных расчетах.

Эксперт подчеркивает, что быстрый отказ от этих купюр может стать проблемой: «Вывод их из обращения (а это почти 1,2 млрд грн) может вызвать определенные неудобства для граждан».

Читайте также: Обмен старых гривен: где и до какого года можно сдать банкноты 1, 2, 5 и 10 грн

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор ленты новостей, журналист Ярослав Голобородько
Пишет на темы: Макроэкономика. Финансы. Инвестиции. Фондовые и валютные рынки. Крипто. Telegram: @goloborodko_ua
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии

Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривают 23 незарегистрированных посетителя.
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами