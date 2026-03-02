В Украине появилась новая военная облигация «Феодосия» с датой погашения 24 марта 2027 года и доходностью 15,5% годовых. Приобрести ее можно через приложение Дия. Об этом идет речь в сообщении сервиса.
«Феодосия»: новая военная облигация с погашением в марте 2027 года уже в «Дии»
15,5% годовых: как это работает
На примере инвестиции:
- 10 облигаций — 10 756 грн под 15,5% годовых;
- за год инвестор получает 12 352 грн на Дия.Карту.
Таким образом военные облигации позволяют не только поддержать оборону страны, но и получить гарантированный государством доход.
По данным сервиса, из-за действия украинцы уже приобрели более 22 млн военных облигаций на сумму 22,9 млрд грн.
Как приобрести облигацию «Феодосия»
- Открыть приложение Дия.
- Выбрать раздел «Военные облигации».
- Выбрать облигацию, партнера и количество.
- Подписать и оплатить покупку.
Каждая облигация — горючее, дроны и снаряжение для украинских военных, а также поддержка макрофинансовой стабильности государства. Инвестированные средства работают на оборону, а затем возвращаются инвестору вместе с процентами.
Источник: Минфин
