Лучший отзыв месяца: как банк навесил на клиента 2 кредита, а он о них даже не знал

Два кредита по 50 тыс. грн без согласия клиента — мошенничество или сбой идентификации

Пользователь под ником Литовко Владимировна сообщил об оформлении на собственное имя двух кредитов по 50 тыс. грн в Райффайзен Банке без собственного согласия.

По словам клиента банка, он пользовался только платежной картой и раньше никогда не оформлял кредиты. Однако впоследствии выяснилось, что на его имя открыто сразу два кредитных договора.

«Я не подавал никаких заявок, не заключал кредитные договоры, не подтверждал согласие и не получал средств», — отмечает автор отзыва. Он сообщил, что по этому факту открыто уголовное производство, подана официальная жалоба в Нацбанк, осуществлены неоднократные обращения непосредственно в банк.

«Считаю недопустимым, что банк допустил оформление двух кредитов без должной идентификации клиента, фактически создав условия для кредитного мошенничества», — считает пользователь.

Клиент требует в банке публично ответить на следующие вопросы и осуществить следующие действия:

как и на каком основании было оформлено два кредита;

немедленно прекратить начисление процентов, штрафов и пеней;

не вносить отрицательную информацию в кредитную историю;

полного урегулирования ситуации по завершении расследования.

Позиция банка

В ответе служба поддержки банка отметила важность соблюдения правил безопасности.

«Если мошенники получат данные карты, они могут использовать их для платежей или оформления кредитов. Чтобы избежать рисков, никогда не передавайте третьим лицам номер карты, срок действия, CVV-код и коды подтверждения», — написали представители Райффайзен Банка.

Также работники финучреждения сообщили, что обращение клиента передано менеджеру по клиентскому сервису для детального рассмотрения.

Обращение «Минфина» с пожеланием прокомментировать ситуацию, в частности, объяснить, как случилось, что на имя клиента были оформлены два кредита без его личного участия, почему начисление процентов, штрафов и пени продолжается, несмотря на открытие уголовного производства, и как банк защищает клиентов от подобных случаев, Райффайзен Банк проигнорировал.

Что говорят юристы

Юрист АБ «Ивана Хомича» Светлана Шаларь отмечает: если кредиты действительно оформлены без волеизъявления лица, закон в такой ситуации на стороне клиента.

«Согласно статьям 202, 203, 215 Гражданского кодекса Украины, сделка действительна только при наличии свободной и осознанной воли сторон. Отсутствие согласия означает ничтожность или оспариваемость договора», — объясняет эксперт.

В то же время она отмечает, что банк формально может продолжать начисление процентов до момента официального признания договора недействительным. Однако такая практика создает для него существенные регуляторные и судебные риски — особенно если клиент надлежащим образом заявил о мошенничестве, открыто уголовное производство и собраны соответствующие доказательства.

В ходе расследования лицо имеет право требовать:

проведение служебного расследования в банке;

временной блокировки взыскания;

внесение примечания о спорности обязательства во внутренних системах и бюро кредитных историй (согласно ЗУ «Об организации формирования и обращения кредитных историй»);

подачи жалоб в НБУ и Уполномоченный ВРУ по правам человека относительно возможных нарушений процедур идентификации и обработки персональных данных.

Эксперт отмечает: подобные случаи могут свидетельствовать о дефектах процедур идентификации или аутентификации клиента. Если это подтвердится, для банка возможны регуляторные последствия.

Для разрешения ситуации юрист Светлана Шаларь советует потерпевшему принять следующие меры:

Обратиться непосредственно в банк и указать отсутствие составного кредитного договора с учреждением. Подчеркнуть работникам банка, что клиенту не предоставлялась информация о реальной годовой процентной ставке, общей стоимости кредита и последствиях просрочки. Представить письменное отрицание долга и требование зафиксировать спор в УБКИ, а также процессуальный статус потерпевшего в уголовном производстве. Подать жалобу в НБУ. При необходимости подготовить гражданский иск о признании договоров недействительными.

В случае доказательства вины банка возможно возмещение как имущественного, так и морального вреда, включая расходы на юридическую защиту и возобновление кредитной истории.

